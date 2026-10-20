Auto fuori strada: abbatte un palo dell’illuminazione, conducente ferito

Incidente stradale nella mattinata di oggi a Breda di Piave, in provincia di Treviso, dove un’automobile è uscita di strada finendo contro un palo dell’illuminazione pubblica, abbattendolo. Ferito il conducente del veicolo.

L’allarme è scattato alle 9.40 in via San Giacomo. Secondo una prima ricostruzione, l’automobilista avrebbe perso il controllo della vettura, uscendo dalla carreggiata e andando a schiantarsi contro il palo.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco proveniente da Treviso, che ha provveduto a mettere in sicurezza l’automobile e l’area interessata dall’incidente, anche per i rischi legati al danneggiamento dell’impianto di illuminazione.

Il conducente è stato soccorso e preso in carico dal personale sanitario del Suem 118, intervenuto sul luogo dell’incidente. Non sono state rese note le sue condizioni né la gravità delle ferite riportate.