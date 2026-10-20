CRONACAVENETO
20 Ottobre 2026 - 11.33

Auto fuori strada: abbatte un palo dell’illuminazione, conducente ferito

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Incidente stradale nella mattinata di oggi a Breda di Piave, in provincia di Treviso, dove un’automobile è uscita di strada finendo contro un palo dell’illuminazione pubblica, abbattendolo. Ferito il conducente del veicolo.

L’allarme è scattato alle 9.40 in via San Giacomo. Secondo una prima ricostruzione, l’automobilista avrebbe perso il controllo della vettura, uscendo dalla carreggiata e andando a schiantarsi contro il palo.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco proveniente da Treviso, che ha provveduto a mettere in sicurezza l’automobile e l’area interessata dall’incidente, anche per i rischi legati al danneggiamento dell’impianto di illuminazione.

Il conducente è stato soccorso e preso in carico dal personale sanitario del Suem 118, intervenuto sul luogo dell’incidente. Non sono state rese note le sue condizioni né la gravità delle ferite riportate.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Auto fuori strada: abbatte un palo dell'illuminazione, conducente ferito | TViWeb Auto fuori strada: abbatte un palo dell'illuminazione, conducente ferito | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy