CHIAMPO, STRADE PIÙ SICURE: CONCLUSI TRE IMPORTANTI INTERVENTI

CHIAMPO – Tre interventi per migliorare la sicurezza e la percorribilità delle strade comunali e della Valchiampo, completati prima dell’arrivo dell’inverno. Sono terminati in questi giorni i lavori di asfaltatura di via Moschini e di cementificazione di via Isaia, opere attese da tempo dai residenti che consentono di migliorare anche l’accesso alle abitazioni. Conclusa inoltre, a cura di Vi.abilità, l’asfaltatura di circa un chilometro della SP31 Valchiampo, nel tratto tra Arso e il confine con San Pietro Mussolino. Un intervento eseguito nelle ore notturne per ridurre i disagi al traffico lungo una delle principali arterie della vallata.

Soddisfatto il sindaco, che sottolinea come le condizioni meteorologiche favorevoli abbiano permesso di anticipare i lavori rispetto all’inverno, intervenendo anche nelle zone meno centrali del territorio. «Si tratta di opere importanti, alcune attese da tempo dai residenti, che migliorano concretamente la sicurezza e la percorribilità delle nostre strade. Stiamo già lavorando alla programmazione dei prossimi interventi di asfaltatura».