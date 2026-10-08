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8 Ottobre 2026 - 11.23

VICENZA, TAGLI E DISAGI NEL TRASPORTO PUBBLICO: LA RABBIA DEI QUARTIERI PER LA LINEA 4

Elisa Santucci
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Nel cuore di Vicenza si accende il dibattito sul trasporto pubblico locale e sulle modifiche che continuano a penalizzare i residenti. Dallo scorso mese di giugno, la linea 4 di SVT ha visto la soppressione di importanti fermate attraverso i quartieri di San Marco, San Francesco, San Bortolo, Nogarazza e Valmarana. Cittadini e opposizione, con in testa il consigliere Francesco Saoncella, chiedono a gran voce il ripristino del tracciato originario per tutelare la mobilità cittadina.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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