Una donna di 60 anni è stata salvata dai carabinieri dopo essersi gettata volontariamente nelle acque di un canale ad Agugliaro, nel Vicentino. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di sabato 21 novembre, quando due militari delle Stazioni di Sossano e Campiglia dei Berici, impegnati in un servizio di pattugliamento del territorio, sono intervenuti in seguito alla segnalazione di alcuni passanti.

La donna, che stava attraversando un periodo di forte disagio personale, si trovava ancora nel canale, immersa nell’acqua fino all’altezza del ventre, in una situazione che avrebbe potuto mettere seriamente a rischio la sua vita.

I due carabinieri hanno immediatamente avviato le operazioni di soccorso. Uno dei militari è sceso nel canale, raggiungendo la sessantenne e cercando innanzitutto di tranquillizzarla. Un residente della zona ha messo a disposizione una corda, utilizzata per mettere in sicurezza la donna e consentirne il recupero.

Grazie al lavoro congiunto dei due carabinieri, uno in acqua e l’altro rimasto sulla sponda, la sessantenne è stata riportata all’asciutto senza conseguenze gravi.

Nel frattempo era stato richiesto l’intervento del Suem 118. Il personale sanitario ha prestato le prime cure alla donna, successivamente trasportata all’ospedale San Bortolo di Vicenza per gli accertamenti e l’assistenza necessari. Le sue condizioni non sono risultate tali da far temere per la vita.

Determinanti per il buon esito dell’intervento sono state la rapidità dei militari e la collaborazione dei cittadini, a partire dai passanti che hanno dato l’allarme e dal residente che ha fornito la corda.

L’episodio sottolinea anche il ruolo delle pattuglie dell’Arma nelle attività di assistenza e soccorso alle persone in difficoltà, accanto ai tradizionali compiti di controllo del territorio e prevenzione dei reati.