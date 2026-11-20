Incendio nella serata di giovedì 19 novembre a Gambellara, dove un container ha preso fuoco all’interno del piazzale esterno di un’azienda specializzata nella lavorazione delle pelli.

L’allarme è scattato intorno alle 22, quando è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lonigo. Una squadra ha raggiunto lo stabilimento e avviato le operazioni di spegnimento, utilizzando liquido schiumogeno per domare le fiamme che avevano avvolto il container.

Una volta spento l’incendio, i pompieri hanno provveduto alla bonifica e alla messa in sicurezza dell’area, scongiurando il rischio che il rogo potesse propagarsi alle altre strutture dell’azienda o provocare ulteriori situazioni di pericolo.

L’intervento ha consentito di circoscrivere le fiamme al container interessato, evitando conseguenze più gravi per lo stabilimento.