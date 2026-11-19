Doveva scontare ancora pochi giorni di detenzione domiciliare, ma durante un controllo dei Carabinieri non è stato trovato in casa. Per questo un italiano di 46 anni, residente a Malo, è stato denunciato per l’ipotesi di reato di evasione.

L’uomo stava terminando di espiare una pena per violazione degli obblighi di assistenza familiare e maltrattamenti in famiglia. La sua scarcerazione era prevista nei prossimi giorni.

Durante uno dei consueti controlli effettuati dai Carabinieri della Stazione di Malo per verificare il rispetto delle misure restrittive, i militari si sono presentati nell’abitazione dove il 46enne avrebbe dovuto trovarsi, senza però rintracciarlo.

Accertata l’assenza ingiustificata e completate le verifiche necessarie, i Carabinieri hanno trasmesso una denuncia in stato di libertà all’Autorità giudiziaria.

L’uomo dovrà ora rispondere della nuova ipotesi di reato, ferma restando la presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.