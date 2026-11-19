Due partite a porte chiuse per l’Arzignano calcio a 5 Under 17 dopo gli episodi avvenuti sabato scorso al PalaTezze, durante l’incontro di campionato contro il Don Romeo. Come riportato dal Giornale di Vicenza, alcuni sostenitori avrebbero esposto striscioni con scritte inappropriate e assistito alla partita coprendosi il viso con cappuccio.

Secondo il rapporto arbitrale, al termine dell’incontro uno dei giovani con il volto coperto sarebbe stato visto nel parcheggio riservato a squadre e arbitri con un oggetto simile a una pistola, presumibilmente giocattolo. L’episodio è però da verificare e stanno indagando i carabinieri su quanto accaduto.

La giustizia sportiva ha sanzionato la società anche per la gestione degli striscioni, rimossi soltanto durante l’intervallo secondo il provvedimento, e per il mancato coinvolgimento delle forze dell’ordine nonostante la situazione allarmante.

L’Arzignano, presieduto da Leonardo Tibaldo, ha preso le distanze dai comportamenti dei giovani coinvolti, precisando che lo striscione sarebbe stato rimosso non appena individuato dal responsabile del settore giovanile.

La società ha ribadito che simili atteggiamenti non rappresentano i propri valori sportivi ed educativi, annunciando ulteriori approfondimenti e la valutazione di eventuali provvedimenti per evitare nuovi episodi.