Nel 1966 Giuseppe Saragat usò a Vicenza una Lancia Flaminia Intrepida, oggi custodita dal 2013 dopo un ritrovamento quasi casuale a Roma. Esposta in Piazza Biade in occasione della visita di Sergio Mattarella, l’auto conserva un mobile bar con accendisigari, luci e bicchieri, ed è stata portata in città su iniziativa di ACI Vicenza con il permesso del Quirinale e del Prefetto. Un pezzo di storia del Quirinale che torna sotto i riflettori tra curiosità, memoria e passione per i motori.