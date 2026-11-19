Trump, Putin e Xi Jinping si sono incontrati in Cina per discutere di Ucraina, Iran e disarmo nucleare. Il vertice si è concluso senza accordi annunciati. L’Europa resta fuori dal tavolo dove si discute anche del suo futuro.

Due dittatori e un presidente instabile decidono della pace nel mondo

Trump, Putin e Xi Jinping riuniti in Cina mentre il pianeta affronta guerre, tensioni nucleari e crisi economiche. Il presidente americano arriva indebolito dalla sconfitta elettorale e da uno scandalo politico, il leader russo deve sostenere i costi di una guerra interminabile, quello cinese fronteggia una difficile situazione economica ed epurazioni ai vertici militari. Eppure sono loro a discutere del futuro del mondo.

Tre uomini seduti attorno a un tavolo, tre potenze nucleari e il destino di miliardi di persone sospeso alle loro decisioni. A Shenzhen, in Cina, Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping hanno partecipato oggi, 19 novembre, a un vertice trilaterale senza precedenti, durato circa novanta minuti e concluso, almeno per il momento, senza accordi concreti annunciati.

La fotografia racconta molto del mondo del 2026. Due leader autoritari che governano da anni senza una reale possibilità di alternanza democratica e un presidente americano che ha fatto dell’imprevedibilità politica uno dei tratti distintivi della propria amministrazione. Tre uomini con problemi interni enormi, interessi spesso incompatibili e responsabilità dirette in alcune delle più pericolose crisi internazionali.

Trump, la sconfitta elettorale e la guerra con l’Iran

Donald Trump arriva all’appuntamento cinese in una delle fasi politicamente più difficili del suo secondo mandato. Le elezioni di metà mandato del 3 novembre si sono trasformate in una pesante sconfitta per i repubblicani. I democratici hanno conquistato entrambe le camere del Congresso, che controlleranno dal gennaio 2027. Anche Stati tradizionalmente conservatori hanno voltato le spalle al presidente.

A pesare sono stati soprattutto il costo della vita, i dazi commerciali e la guerra contro l’Iran, iniziata a febbraio con gli attacchi statunitensi e israeliani. Un conflitto che ha coinvolto il Golfo Persico, sconvolto i mercati energetici e alimentato forti tensioni sullo Stretto di Hormuz, passaggio strategico per il petrolio mondiale.

Alle difficoltà si è aggiunto lo scandalo che ha travolto Jensen Huang, ex amministratore delegato di Nvidia, dimessosi dopo le rivelazioni sui suoi rapporti con una donna sospettata di legami con l’intelligence cinese. La vicinanza di Huang a Trump ha acceso interrogativi a Washington sulla sicurezza nazionale e sulle pressioni per consentire l’esportazione verso Pechino di semiconduttori avanzati. Non risultano accertate responsabilità del presidente, ma il rapporto è finito sotto la lente del Congresso.

È questo il Trump che siede accanto a Putin e Xi: un presidente indebolito sul fronte interno, che continua a utilizzare la diplomazia personale e gli annunci improvvisi per cercare risultati sulla scena internazionale. Ha chiamato entrambi i leader suoi amici, ha attaccato la Corte penale internazionale e ha celebrato il vertice come un appuntamento storico.

Nel frattempo, gli Stati Uniti rimangono coinvolti nella guerra con l’Iran, sostengono militarmente l’Ucraina e conducono una dura competizione commerciale e tecnologica contro la Cina.

Putin, una guerra che consuma la Russia

Vladimir Putin si presenta a Shenzhen con un problema che dura dal febbraio 2022: l’invasione dell’Ucraina. Dopo quasi cinque anni di combattimenti, il conflitto continua a divorare uomini, risorse e prospettive economiche.

Un’analisi del Financial Times, basata su documenti statistici russi trapelati, stima che le vittime russe siano molto più numerose delle cifre ufficialmente riconosciute da Mosca, con almeno 450 mila militari morti entro l’estate 2026. Sono stime che non possono essere verificate in modo indipendente, ma descrivono la dimensione di una guerra che ha ormai segnato profondamente la società russa.

Anche l’economia paga il prezzo dell’invasione. Il deficit pubblico è cresciuto, le spese militari assorbono risorse, il governo aumenta la pressione fiscale e settori dell’economia civile soffrono per gli alti tassi d’interesse e la carenza di lavoratori. Secondo Associated Press, il Cremlino riesce ancora a finanziare la guerra, anche grazie agli elevati prezzi del petrolio, ma restringe progressivamente lo spazio per investimenti e servizi destinati alla popolazione.

Putin governa inoltre attraverso un sistema nel quale opposizione politica, stampa indipendente e dissenso subiscono una repressione sistematica.

La sua partecipazione al vertice rappresenta già un successo diplomatico per Mosca. Il presidente russo, colpito da un mandato d’arresto della Corte penale internazionale per la presunta deportazione illegale di bambini ucraini, torna a sedersi accanto al presidente degli Stati Uniti e al leader cinese.

A Shenzhen parla di pace e di responsabilità internazionale. Intanto l’esercito russo continua a combattere in Ucraina e il Cremlino rifiuta un cessate il fuoco generale alle condizioni richieste da Kiev.

Xi Jinping, la Cina potente che nasconde le sue difficoltà

Il padrone di casa, Xi Jinping, sembra arrivare all’incontro dalla posizione più solida. La Cina è una superpotenza economica, industriale e tecnologica, controlla settori cruciali delle catene produttive mondiali e possiede strumenti di pressione commerciale che Washington e Bruxelles conoscono bene.

Dietro questa forza, però, si accumulano difficoltà strutturali. La crisi immobiliare continua a pesare sui patrimoni delle famiglie, i consumi rimangono deboli, la disoccupazione giovanile è elevata e numerose amministrazioni locali sono gravate dai debiti. Il rallentamento demografico aggiunge un’ulteriore incognita sul futuro.

Anche il Partito comunista attraversa una fase di profondi cambiamenti. Secondo Reuters, al plenum di ottobre mancava oltre un quarto dei membri originari del Comitato centrale nominato nel 2022. Le campagne anticorruzione e le epurazioni hanno investito persino i massimi vertici delle forze armate. Cinque dei sette componenti originari della Commissione militare centrale sono stati allontanati.

Pechino presenta queste operazioni come una necessaria pulizia degli apparati. Diversi analisti temono invece che la concentrazione del potere e la paura di prendere decisioni possano indebolire l’efficienza delle istituzioni.

Xi deve affrontare anche la questione di Taiwan. La Cina considera l’isola parte del proprio territorio e mantiene la possibilità di ricorrere alla forza per ottenere la riunificazione. Le pressioni militari nello Stretto e le tensioni con il Giappone alimentano il rischio di una crisi capace di coinvolgere direttamente gli Stati Uniti.

Sul fronte economico, Pechino utilizza il controllo delle terre rare e di altri materiali strategici come leva nelle controversie commerciali. Una decisione cinese sulle esportazioni può avere conseguenze immediate sulle industrie automobilistiche, elettroniche e militari di mezzo mondo.

Dall’Ucraina a Taiwan, tutte le crisi sul tavolo

Le questioni che i tre presidenti possono influenzare sono immense, anche se ciascuno esercita responsabilità differenti.

La guerra in Ucraina dipende anzitutto dalla decisione russa di proseguire l’invasione. Gli Stati Uniti possono incidere attraverso gli aiuti a Kiev, le sanzioni e la diplomazia, mentre la Cina conserva rapporti economici e strategici importanti con Mosca.

Nel Medio Oriente, la guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran coinvolge direttamente Washington. Russia e Cina mantengono invece rapporti strategici con Teheran. Le conseguenze raggiungono il mercato globale dell’energia e le rotte commerciali internazionali. Sullo sfondo rimangono la tragedia di Gaza e le tensioni che attraversano l’intera regione.

Nel Pacifico, il futuro di Taiwan rappresenta uno dei principali punti di attrito fra Washington e Pechino. Un’escalation militare avrebbe conseguenze devastanti anche sull’economia mondiale, considerando il ruolo dell’isola nella produzione dei semiconduttori più avanzati.

Poi c’è la questione nucleare. Il trattato New Start, ultimo grande accordo sul controllo degli arsenali strategici statunitensi e russi, è scaduto il 5 febbraio 2026. Washington vorrebbe coinvolgere Pechino in un nuovo sistema di limitazioni. La Cina si oppone, sostenendo che il proprio arsenale sia ancora molto più piccolo di quelli americano e russo.

Secondo le stime dello Stockholm International Peace Research Institute, all’inizio del 2026 la Russia possedeva circa 5.420 testate nucleari, gli Stati Uniti 5.042 e la Cina 620. Insieme dispongono di una parte schiacciante delle armi atomiche del pianeta.

Il rischio di una nuova Yalta. E l’Europa resta fuori

L’incontro cinese ha evocato inevitabilmente il ricordo della conferenza di Yalta del 1945, quando Roosevelt, Churchill e Stalin discussero gli assetti dell’Europa del dopoguerra.

Il paragone ha limiti storici evidenti, ma richiama una preoccupazione concreta: che le grandi potenze tornino a trattare il destino di altri Paesi attraverso accordi sulle rispettive sfere d’influenza.

A Shenzhen manca soprattutto l’Ucraina. Il Paese che subisce l’invasione russa è assente dal tavolo in cui si discute anche della guerra che lo sta devastando. Manca l’Unione europea, mentre la sicurezza del continente dipende in misura decisiva dall’esito del conflitto.

Esiste poi un elemento che rende il vertice particolarmente delicato. Trump, Putin e Xi hanno tutti bisogno di risultati da presentare all’interno dei propri Paesi. Il primo deve recuperare prestigio dopo una sconfitta elettorale, il secondo cerca riconoscimento internazionale senza rinunciare alle proprie rivendicazioni in Ucraina, il terzo vuole consolidare l’immagine della Cina come grande potenza capace di trattare alla pari con Washington.

Eppure le loro priorità divergono: Trump cerca un accordo nucleare e una via d’uscita dalle crisi aperte, Putin vuole risultati favorevoli a Mosca sulla questione ucraina, Xi intende preservare gli interessi cinesi nel Pacifico e nella competizione tecnologica.

Il dialogo tra le tre potenze resta indispensabile per evitare ulteriori escalation. Dopo novanta minuti di colloqui, tuttavia, il vertice ha prodotto soprattutto dichiarazioni e immagini.

Trump ha parlato di un momento storico. Putin ha rivendicato l’interesse comune per la sicurezza internazionale. Xi ha invitato a scongiurare una guerra nucleare.

A Kiev, intanto, continuano i combattimenti. Nel Golfo Persico persiste il rischio di nuovi attacchi. Attorno a Taiwan si confrontano eserciti e flotte militari.

E sul tavolo del vertice, fra i tre presidenti che discutono di pace, sono rimaste ancora molte sedie vuote.