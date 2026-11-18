Il teorema di Melone: l’inflazione a rate
La matematica è una scienza meravigliosa. Ma quando incontra la politica può diventare miracolosa.
Prendiamo l’inflazione: se aumenta del 5,5%, il costo della vita cresce del 5,5% per tutti.
E invece no.
Secondo il “Teorema di Melone” l’inflazione è uguale per tutti quando si paga, ma diventa diversa quando si tratta di compensarla.
Così, una fascia di cittadini riceverà il 5,5%, un’altra il 4%, un’altra ancora il 3%. La percentuale dipenderà dal reddito.
Questa la formula:
Ir = Iu − f(R)
Dove:
Ir = inflazione riconosciuta al pensionato
Iu = inflazione ufficiale.
f(R) = riduzione stabilita dal Governo in funzione del reddito.
Così la matematica della politica riesce a dimostrare che il pane aumenta del 5,5% per tutti, ma che quello acquistato da un pensionato con una pensione medio-alta rincara soltanto del 4%, del 3% o di quanto il Governo ritiene opportuno riconoscergli.
Naturalmente, il panettiere non ne sa nulla e continua a chiedere a tutti lo stesso prezzo.
Una sola domanda: ma il Governo pensa davvero che il potere d’acquisto diminuisca in percentuale diversa a seconda della pensione?
Perché il pane, purtroppo, non ha ancora imparato la matematica di Melone.
Propongo quindi di assegnare agli ideatori del teorema il Nobel per l’economia.
Con una sola raccomandazione: che il premio venga pagato interamente e senza rivalutazioni differenziate.
Non vorremmo che anche il Nobel finisse per valere meno proprio per chi lo ha meritato di più.