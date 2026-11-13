Hanno già vinto. La nuova arma è la paura

Umberto Baldo

Chi mi conosce sa che non sono portato agli eufemismi o ai giri di parole.

In altre parole sono da sempre orientato a dire e scrivere quel che penso, anche se va contro il comune sentire, o va a urtare certe sensibilità.

A tal proposto c’è una cosa che mi preoccupa più degli allarmi bomba che in questi giorni stanno interessando le scuole italiane.

Ed è una considerazione provocatoria, ma sulla quale invito a riflettere.

Secondo me chi sta mandando queste minacce ha già ottenuto una parte importante del risultato che si proponeva.

E verrebbe persino da pensare: hanno già vinto!

Mi spiego.

Prima gli aerei, poi le scuole.

E ancora prima i sabotaggi alla grande distribuzione, anche se in questo caso siamo di fronte a fenomeni diversi.

Il filo che potrebbe legare questi episodi è la capacità di creare insicurezza, disorientamento e paura nella popolazione.

Non siamo, almeno per quanto è emerso finora, di fronte al terrorismo tradizionale.

Chi vuole davvero compiere una strage generalmente non manda in anticipo una mail per annunciare le proprie intenzioni.

Qui abbiamo messaggi sgrammaticati, firmati da personaggi improbabili, come quel Mikhail Andropov che richiama evidentemente Jurij Andropov, storico capo del KGB e poi Segretario generale del PCUS.

Per non parlare del fantomatico Misoginistan, Paese che probabilmente non compare neppure negli atlanti più fantasiosi.

Insomma, roba che a prima vista potrebbe sembrare una burla di pessimo gusto.

Ma non lo è affatto, se consideriamo gli effetti che produce.

L’obiettivo sembra proprio quello di seminare il panico.

E, a giudicare dalle notizie di genitori che oggi hanno preferito tenere i figli a casa, qualche risultato è già stato ottenuto.

Del resto, mettiamoci nei panni di una mamma.

Arriva la notizia che la scuola frequentata da suo figlio potrebbe essere oggetto di un attentato.

Chi avrebbe il coraggio di rimproverarla se decidesse di non mandarlo in classe?

Il problema è che proprio questa reazione, assolutamente comprensibile sul piano umano, può diventare lo strumento attraverso il quale chi organizza queste intimidazioni raggiunge il proprio scopo.

E qui cominciano i guai per le istituzioni.

Che cosa possono fare Governo, Ministero dell’Interno, Prefetti e Forze dell’ordine?

Non possono ignorare le minacce.

Se anche una sola volta dovesse esplodere un ordigno, magari rudimentale, dopo che una segnalazione era stata sottovalutata, immaginiamo che cosa succederebbe.

Ma non possono nemmeno evacuare sistematicamente migliaia di scuole, bloccare aerei, fermare treni e sospendere servizi pubblici ogni volta che qualcuno spedisce una mail anonima.

Sarebbe esattamente quello che gli autori di queste intimidazioni vogliono ottenere.

E non è neppure pensabile che un Prefetto possa assumersi da solo la responsabilità di decidere quando una minaccia sia credibile e quando invece possa essere ignorata.

Servono criteri, informazioni, capacità investigative e protocolli comuni.

Ma c’è un’altra questione, ancora più inquietante.

Finora abbiamo parlato di aerei e scuole.

Ma chi ci garantisce che domani non si passi alle stazioni ferroviarie, agli ospedali, alle centrali elettriche, ai porti, ai traghetti?

Mi sono posto una domanda: che cosa succederebbe se una mail di questo fantomatico Andropov minacciasse una nave da crociera in navigazione in alto mare?

Immaginiamo migliaia di passeggeri che vengono informati di una possibile bomba a bordo. Non occorre che l’ordigno esista davvero per trasformare una vacanza in un incubo.

Ecco perché parlo di guerra della paura.

La guerra ibrida non ha necessariamente bisogno di carri armati, missili o esplosioni.

Può servirsi delle nostre infrastrutture, delle comunicazioni, delle vulnerabilità informatiche, ma soprattutto delle nostre reazioni.

Non a caso, nell’ultimo messaggio attribuito ad Andropov compare persino una richiesta di dimissioni immediate della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accompagnata da un ultimatum.

Un elemento che, se confermato, rende ancora più evidente la possibile finalità politica di queste intimidazioni.

Naturalmente non sappiamo chi ci sia dietro, né possiamo attribuire responsabilità a questo o a quello Stato senza prove.

Ma la natura della minaccia merita di essere presa molto sul serio.

E allora dobbiamo porci una domanda scomoda: dobbiamo abituarci a vivere con gli allarmi?

Perché è possibile che queste segnalazioni continuino, magari ogni giorno, magari cambiando bersaglio.

E non possiamo pensare di bloccare la vita di un Paese a ogni nuova mail.

D’altra parte, dire semplicemente agli italiani che non possiamo fare molto sarebbe un’ammissione di impotenza che avrebbe conseguenze altrettanto pesanti.

Occorre quindi trovare un equilibrio: indagare, prevenire, rafforzare la sicurezza, distinguere le minacce credibili dalle intimidazioni e soprattutto impedire che ogni segnalazione si trasformi automaticamente in una paralisi.

Ma bisogna anche preparare i cittadini a capire che la sicurezza assoluta non esiste, e che una società libera non può permettere a chiunque di condizionarne il funzionamento con un messaggio anonimo.

Perché è proprio qui che si gioca la partita.

Gli autori di queste minacce non hanno bisogno di far esplodere una bomba.

Gli basta convincerci che potrebbe esplodere dappertutto.

Se domani un genitore avrà paura di mandare il figlio a scuola, un passeggero di prendere un aereo, un turista di salire su una nave o un pendolare di prendere un treno, allora il risultato sarà sotto gli occhi di tutti.

Avremo cominciato a modificare le nostre abitudini, le nostre libertà e la nostra vita quotidiana in funzione delle minacce di qualcuno che magari si trova a migliaia di chilometri di distanza.

E allora sì, avrà vinto.

Perché la vera vittoria di chi vuole destabilizzare una democrazia non è far saltare in aria un edificio.

È riuscire a far vivere un intero Paese con la paura che possa saltare in aria.

Umberto Baldo