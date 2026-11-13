Addio al dottor Colombini: guidava l’Ortopedia di Arzignano

Lutto nella sanità vicentina per la scomparsa del dottor Miraldo Colombini, direttore dell’Unità operativa complessa di Ortopedia dell’ospedale di Arzignano, venuto a mancare oggi, venerdì 13 novembre 2026. Il medico, che in precedenza aveva diretto anche il reparto di Ortopedia dell’ospedale di Valdagno, era una figura di riferimento per la sanità dell’Ovest Vicentino, dove aveva lavorato per oltre vent’anni, distinguendosi per le competenze professionali e per le qualità umane.

A darne notizia è stata l’ULSS 8 Berica, che ha voluto ricordare il contributo del medico alla crescita dei servizi ortopedici del territorio e alla formazione di numerosi giovani specialisti.

Nel corso della sua lunga attività, Colombini aveva svolto un ruolo determinante nel garantire ai pazienti dell’Ovest Vicentino un’assistenza ortopedica qualificata, offrendo risposte a necessità molto diverse, dagli interventi di traumatologia alla chirurgia protesica.

La sua esperienza e la capacità di organizzare il lavoro dei reparti avevano contribuito a consolidare il ruolo degli ospedali di Arzignano e Valdagno come punti di riferimento per la popolazione, permettendo a numerosi pazienti di ricevere cure specialistiche senza doversi rivolgere a strutture più lontane.

Ma il ricordo del dottor Colombini non è legato soltanto ai risultati clinici e organizzativi.

Nel corso degli anni si era distinto anche per la capacità di costruire rapporti di fiducia con pazienti e colleghi, creando un ambiente di lavoro caratterizzato da collaborazione, disponibilità e professionalità.

Particolarmente importante il suo impegno nella formazione dei giovani medici. Numerosi specializzandi e neo-specialisti hanno avuto l’opportunità di crescere professionalmente sotto la sua guida, scegliendo successivamente di continuare a lavorare negli ospedali dell’Ovest Vicentino anche grazie all’esperienza positiva maturata all’interno dei reparti da lui diretti.

Un’eredità professionale e umana che continuerà attraverso il lavoro dei colleghi che hanno condiviso con lui tanti anni di attività.

Il ricordo dell’ULSS 8 Berica: «Ha continuato a lavorare nonostante la malattia»

A esprimere il cordoglio dell’Azienda sanitaria è stato il direttore generale dell’ULSS 8 Berica, Peter Assembergs, che ha voluto sottolineare in particolare la dedizione dimostrata dal medico anche durante la malattia.

«Nonostante l’avanzare della malattia il dott. Colombini ha scelto di mantenere il proprio incarico, continuando a offrire il suo prezioso contributo ai pazienti e agli amici e colleghi che hanno lavorato con lui in questi anni», ha dichiarato Assembergs.

Il direttore generale ha poi ricordato le qualità personali e professionali del medico, apprezzato per la capacità di trasmettere serenità e fiducia anche nelle situazioni più difficili.

«Lo ricordiamo come un professionista di grande competenza, ma anche per il suo carattere sempre affabile e positivo, grazie al quale sapeva creare un clima di fiducia nei pazienti e un ambiente di lavoro piacevole per tutti. Esprimo le mie condoglianze alla sua famiglia, ma anche ai tanti amici che lascia in Azienda».

La scomparsa del dottor Miraldo Colombini lascia un vuoto importante negli ospedali di Arzignano e Valdagno e nell’intera comunità sanitaria dell’Ovest Vicentino.

Il suo ricordo rimarrà legato a oltre vent’anni di impegno nella cura dei pazienti, nella crescita dei servizi ospedalieri e nella formazione di nuove generazioni di medici, che hanno trovato in lui non soltanto un professionista esperto, ma anche una guida capace di trasmettere passione e umanità.