Vicentino, 40enne ucciso a coltellate dopo una lite: arrestato il coinquilino

Una discussione tra due connazionali ghanesi, amici e coinquilini da tempo, si è conclusa con un omicidio nella serata di giovedì 12 novembre a Thiene. A perdere la vita è stato Dominic Boahen, 40 anni, colpito con un coltello all’interno dell’abitazione che condivideva con Ernest Kwako Nyamaah, 53 anni, ora in carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato.

Il fatto è avvenuto intorno alle 19.50 in un appartamento al piano terra di una palazzina di otto unità abitative, al civico 128 di via delle Pastorelle, non lontano dalla linea ferroviaria. Secondo una prima ricostruzione, tra i due uomini sarebbe scoppiato un violento litigio, durante il quale il 53enne avrebbe impugnato un coltello da cucina, ferendo mortalmente il connazionale.

A dare l’allarme sarebbero stati alcuni residenti del condominio, allertati dalle urla provenienti dall’appartamento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 con ambulanza e automedica, insieme ai carabinieri della Compagnia di Thiene. I soccorritori hanno trovato tracce di sangue all’ingresso dell’abitazione e il quarantenne riverso sul pavimento. Nonostante le manovre di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Il presunto responsabile, intestatario dell’appartamento, non avrebbe tentato di allontanarsi. All’arrivo dei militari si sarebbe consegnato spontaneamente, ammettendo di aver colpito il coinquilino. Accompagnato inizialmente in caserma, è stato successivamente trasferito in carcere su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Dalle testimonianze raccolte emergerebbe un rapporto di amicizia di lunga data tra i due uomini, che abitavano insieme da diverso tempo. Non sarebbe stata però la prima discussione accesa tra loro. Alcuni vicini avrebbero riferito di precedenti litigi, talvolta accompagnati da urla, tanto che inizialmente i rumori provenienti dall’alloggio non avrebbero fatto immaginare una tragedia.

Tra gli elementi al vaglio degli investigatori figura anche il possibile ruolo dell’alcol. Secondo quanto emerso nelle prime verifiche, entrambi gli uomini avrebbero consumato bevande alcoliche prima dell’aggressione. Restano comunque da accertare le ragioni che hanno provocato la discussione e la successiva reazione violenta.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Thiene, coordinati dal capitano Mario Sorice, con il supporto del Nucleo operativo provinciale. I rilievi scientifici sono proseguiti fino a tarda notte, mentre il pubblico ministero Jacopo Augusto Corno ha raggiunto personalmente l’abitazione per un sopralluogo.

Nell’appartamento sarebbe stato individuato un coltello da cucina sporco di sangue, ritenuto la possibile arma del delitto. L’immobile è stato sottoposto a sequestro per consentire ulteriori accertamenti.

Sul luogo dell’omicidio è intervenuto anche il medico legale. Sarà l’autopsia a stabilire il numero esatto delle ferite riportate dalla vittima e a verificare l’eventuale presenza di lesioni da difesa.

Nella giornata di venerdì 13 novembre gli investigatori proseguiranno con l’ascolto dei testimoni e gli approfondimenti sulla relazione tra i due uomini. L’obiettivo è ricostruire con precisione gli ultimi minuti di vita del quarantenne e individuare il movente dell’omicidio.