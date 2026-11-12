Bassano- Il coraggio di generare futuro: un incontro dedicato alle famiglie e alle nuove generazioni

Il 18 novembre a Villa Ca’ Erizzo Luca, a Bassano del Grappa, una serata promossa da Banca delle Terre Venete per riflettere insieme sulle sfide della genitorialità, dell’educazione e del futuro, modera Luca Ancetti.



Prendersi cura del futuro significa partire dalle persone, dalle famiglie e dalle nuove generazioni. Da chi cresce, da chi educa e da chi ogni giorno affronta la responsabilità e la bellezza di accompagnare i più giovani nel loro percorso.

Da questa convinzione nasce “Il coraggio di generare futuro”, l’incontro promosso da Banca delle Terre Venete in programma mercoledì 18 novembre 2026, alle ore 18.00, a Villa Ca’ Erizzo Luca a Bassano del Grappa (VI).

Un appuntamento dedicato ai temi della famiglia, della genitorialità e della crescita delle nuove generazioni, pensato come un momento di ascolto, confronto e condivisione su questioni che riguardano da vicino non soltanto i genitori, ma l’intera comunità.

Ad accompagnare la riflessione saranno Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta, ricercatore e scrittore, Barbara Tamborini, psicopedagogista e scrittrice, e Adriano Bordignon, Presidente nazionale del Forum delle Associazioni Familiari.

Attraverso esperienze e punti di vista differenti, l’incontro proverà a mettere a fuoco le sfide che famiglie, genitori e ragazzi stanno vivendo oggi, ma soprattutto a guardare avanti: quali strumenti possiamo offrire alle nuove generazioni? Come possiamo accompagnarle nella crescita? E quale ruolo può avere una comunità capace di creare legami, occasioni e prospettive?

La serata vuole essere anche un modo per ribadire la vicinanza di Banca delle Terre Venete alle famiglie e al territorio, nella convinzione che investire sulle persone e sulle relazioni significhi contribuire concretamente alla costruzione del futuro della comunità.

Al termine dell’incontro è previsto un momento conviviale all’interno della villa storica, per continuare a incontrarsi e condividere riflessioni ed esperienze.

Informazioni e prenotazioni

Le registrazioni apriranno alle ore 17.30.

La partecipazione all’evento è gratuita, previa prenotazione.

Prenota la tua partecipazione

Informazioni e prenotazioni

Le registrazioni apriranno alle ore 17.30.

La partecipazione all’evento è gratuita, previa prenotazione.

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Per chi desidera conoscere più da vicino Villa Ca’ Erizzo Luca, prima dell’incontro sono previste anche due visite guidate gratuite:

I posti per le visite guidate sono limitati e disponibili esclusivamente su prenotazione, fino a esaurimento.

Un’occasione per fermarsi, confrontarsi e guardare insieme al futuro delle famiglie, dei giovani e della nostra comunità.