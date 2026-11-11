Torna il bando “Esserci”: 35mila euro per sostenere le piccole associazioni del volontariato vicentino

VICENZA, 11 NOVEMBRE 2026 – Sostenere concretamente le realtà non profit meno strutturate della provincia di Vicenza, quelle che ogni giorno si prendono cura di famiglie, minori, giovani, anziani e persone in situazioni di disagio. È questo l’obiettivo del Bando ESSERCI, promosso da Volontariato in Rete – Federazione Provinciale di Vicenza OdV, ente gestore del CSV di Vicenza, che mette a disposizione, anche per questa seconda edizione, un budget complessivo di 35.000 euro, distribuito fino a esaurimento dei fondi. Pari importo è stato assegnato con la prima edizione ESSERCI 2025, sostenendo ben 26 progetti nel territorio.

“ESSERCI” è l’imperativo che il CSV di Vicenza si è dato fin dalla sua nascita, nel 1997, come punto di riferimento di associazioni, volontari e persone che alimentano la solidarietà in città e in provincia. Con il progetto Fondo “ESSERCI”, che nasce per promuovere la Cultura del Dono nella comunità vicentina, il CSV ha voluto quindi aggiungere un altro modo di sostenere il volontariato vicentino: riunire attorno a un progetto comune cittadini, forze imprenditoriali e aziende del territorio al servizio delle piccole realtà del Terzo Settore.

Il Fondo è sostenuto da 22 protagonisti, tra aziende, enti e cittadini: Advenias Srl, AFV Gruppo Beltrame Spa, Ares Line Spa, Banca delle Terre Venete, Banca Veneto Centrale, Belluscio sas di Belluscio Alessandro, Bisson Spa, Brazzale Spa, Club Fuoristrada Vicenza, Confcommercio Vicenza, Confindustria Vicenza, FAS International Spa, Fondazione AGSM e AIM, Fondazione Ninfa, I Casarotto Parrucchieri snc, I-Wird Srl, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Poliambulatorio San Gaetano di Thiene, Rotary Club Vicenza, Xacus Srl, a cui si uniscono due sostenitori privati Elena Maltauro e Matteo Pozzi. È possibile entrare a far parte dei sostenitori del progetto “Fondo ESSERCI” consultando la pagina dedicata https://csv-vicenza.org/it/area-progettazione-sociale/fondo-esserci, dove sono disponibili tutte le informazioni per effettuare l’erogazione liberale specificando la causale “Fondo Esserci” (Banca delle Terre Venete Filiale Vicenza 1 Iban IT74N0839911801000000144239 e BVR Banca Veneto Centrale

Filiale di Longare Iban IT38U0859060440000900072448).

Anche in questa seconda edizione del Bando ESSERCI 2026 i progetti da finanziare dovranno essere rivolti a sostenere famiglie, minori, giovani e anziani in situazioni di fragilità, con particolare attenzione al tempo libero delle persone con disabilità, al trasporto sociale, alle malattie degenerative e alle cure palliative, alle dipendenze da videogiochi, alle nuove povertà sanitarie, sociali, abitative ed educative, alla tutela del territorio e degli animali. Non è richiesto alcun cofinanziamento.

Il contributo erogato, a seconda della scelta dell’associazione, sarà di 1.500 o 3.000 euro e coprirà i soli costi ammissibili del progetto.

“Con questo bando desideriamo che le piccole associazioni sentano di non essere sole: il nostro territorio c’è, e ha scelto di Essere accanto a loro. – Sottolineano Maria Grazia Bettale Presidente e Maria Rita Dal Molin Direttore del CSV di Vicenza – Sono realtà davvero preziose, una presenza certa su cui contare che, grazie al quotidiano impegno dei volontari, seppur con pochi mezzi, ma con grande generosità, accompagnano e sostengono le persone più fragili. Un grazie sincero va alle imprese, agli enti e ai cittadini che hanno aderito al Fondo, dimostrando che la cultura del Dono, quando diventa comunità, è capace di generare un cambiamento reale”.

A questo Bando possono partecipare le Organizzazioni di Volontariato iscritte al RUNTS da almeno sei mesi, con sede legale e operativa in provincia di Vicenza. Come nella prima edizione, saranno maggiormente considerate le realtà meno strutturate, e sarà data priorità a quelle che non hanno presentato richiesta nel Bando precedente. Ogni Associazione potrà presentare una sola richiesta, che sarà valutata da una apposita Commissione, nominata dal CSV di Vicenza e dagli aderenti al Fondo Esserci.

I progetti avranno una durata massima di 12 mesi, dovranno concludersi entro il 31 ottobre 2027 ed essere rendicontati entro il 30 novembre 2027. Il contributo sarà erogato in due tranche: il 70% come anticipo e il 30% a saldo, dopo la verifica della rendicontazione.

Le richieste potranno essere inviate dal 10 novembre, esclusivamente via PEC all’indirizzo volontariatoinretevicenza@pec.csv-vicenza.it, entro le ore 23:59 di venerdì 6 dicembre 2026, indicando nell’oggetto “BANDO ESSERCI 2026”. La modulistica completa è disponibile nel sito www.csv-vicenza.org nella sezione dedicata “Bando Esserci”. Per informazioni: 0444 235308 | info@csv-vicenza.org