Allarmi bomba in Veneto, centinaia di scuole colpite. La rivolta degli studenti: “Subito un tavolo di crisi con i Ministeri”

Nota congiunta di Alessandro Genesini (Presidente Studenti Regione Veneto) e Giovanni Perozzo (Presidente Studenti Provincia di Padova): «Coinvolta quasi la totalità degli istituti veneti. Ragazze e ragazzi hanno paura di entrare in classe: la situazione è gravissima, ora passiamo all’azione perché meritiamo di essere ascoltati».

VENEZIA / PADOVA – «Siamo il bersaglio di una vera e propria guerra ibrida, ma sia chiaro a tutti: noi studenti rifiutiamo il ruolo di vittime sacrificali e di spettatori passivi. Chi pensa di paralizzare le nostre scuole e di piegarci con la strategia della tensione troverà una risposta durissima e immediata.»

Con queste parole Giovanni Perozzo, Presidente degli studenti della Provincia di Padova e rappresentante dell’istituto valle e Alessandro Gianesini presidente delle consulte del Veneto, alzano la voce dopo l’ondata senza precedenti di allarmi bomba che ha investito il territorio regionale.

“La portata di quanto sta accadendo è impressionante: quasi tutte le scuole della Regione Veneto sono state coinvolte, il che significa che parliamo di centinaia di istituti colpiti e decine di migliaia di studenti buttati fuori dalle aule. Non siamo di fronte a semplici bravate, ma ad attacchi deliberati su vasta scala che colpiscono al cuore un diritto garantito dalla Costituzione” Affermano, È successo in passato, succede oggi e sappiamo che rischia di accadere ancora. Ma il danno più profondo e inaccettabile non è solo il blocco delle lezioni: è il terrore psicologico che questi gesti insinuano ogni giorno. Dagli allarmi stupro alle minacce di ordigni esplosivi, siamo di fronte a una lunga catena di attacchi che ha distrutto la serenità delle nostre comunità scolastiche. Oggi le ragazze e i ragazzi hanno paura di andare a scuola. Hanno paura di varcare quei cancelli che dovrebbero rappresentare il luogo più sicuro in assoluto. Non è normale, non è giusto ed è una situazione di una gravità inaudita.»

“Di fronte a questa emergenza di proporzioni regionali, la rappresentanza studentesca passa all’azione e pretende risposte immediate ai massimi livelli, si ringraziano i rappresentanti, le forze dell’ordine e tutti coloro che si stanno attivando per riportare serenità nelle nostre aule” Afferma Perozzo

«Non resteremo fermi ad aspettare il prossimo allarme. Ci stiamo attivando con forza presso le Forze di Polizia e i servizi competenti per pretendere chiarezza sulle indagini in corso, ma questo non basta più. Chiediamo la convocazione immediata di un tavolo di confronto urgente con le Istituzioni, le Prefetture e i Ministeri competenti. Pretendiamo misure straordinarie di tutela e sicurezza su tutto il territorio: la scuola appartiene agli studenti e non lasceremo che la paura ce la porti via.»