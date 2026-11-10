CRONACA
10 Novembre 2026 - 18.10

Vicenza, morta la figlia disabile: per la madre il giudice ammette l’accusa di omicidio volontario

Nicoletta Ugolini
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VICENZA 10 NOVEMBRE 2026 – Il giudice del Tribunale di Vicenza Ettore Tisato ha ammesso la richiesta del pm di riqualificare da omicidio colposo a volontario il reato contestato a Valentina Pasini, 43 anni, madre di Beatrice Berti, la 14enne disabile morta nel 2021 per insufficienza respiratoria. Il legale della donna, l’avvocato Dario Lunardon, si era opposto.

La ragazza era affetta dalla sindrome di Dejerine-Sottas e dipendeva dalla ventilazione meccanica 24 ore su 24. Il giorno prima della morte era stata portata in una clinica, dove i sanitari avrebbero consigliato il ricovero, rifiutato dalla madre. A casa, la donna non avrebbe collegato il respiratore alla corrente per ricaricare le batterie.

Gli atti tornano alla Procura per una nuova udienza preliminare. In caso di rinvio a giudizio per omicidio volontario, il processo si terrebbe davanti alla Corte d’Assise.

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