EDITORIALE
11 Novembre 2026 - 13.17

Allarme scuole: la pace non si difende con gli occhi chiusi

Umberto Baldo
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Da quanto tempo il ministro Crosetto,  Cassandra  inascoltata, lancia allarmi sulla guerra ibrida e sulla necessità di attrezzare il Paese per difendersi?

Da anni.

Nel frattempo, cosa succede?

Allarmi ed interferenze nel traffico aereo, attacchi e minacce alle infrastrutture, dati sensibili sotto pressione. 

E oggi siamo arrivati a circa 300 scuole italiane raggiunte da email con minacce di attentati, con conseguenti evacuazioni e famiglie in apprensione.

Per fortuna, finora, gli allarmi verificati non hanno portato al ritrovamento di ordigni. 

Ma qualcuno dovrebbe spiegare che anche seminare paura, paralizzare servizi e mettere in agitazione migliaia di famiglie è un modo di colpire un Paese.

Eppure c’è ancora chi, con la consueta retorica delle bandiere arcobaleno, del «porgiamo l’altra guancia» e del «burro invece dei cannoni», continua a raccontarci che investire nella difesa è uno spreco e che la sicurezza nazionale è una fissazione di guerrafondai.

Mi piacerebbe vedere cosa raccontano oggi alle mamme angosciate che stanno andando a riprendere i figli da scuola.

La sicurezza è un lusso? Le risorse destinate a garantirla sono davvero soldi buttati?

E soprattutto: dobbiamo aspettare che la prossima ondata di allarmi colpisca magari 300 ospedali, anziché 300 scuole, per capire che la minaccia non è un’invenzione?

La pace è un bene prezioso. Ma non si difende chiudendo gli occhi davanti a chi vuole metterla in pericolo.

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