“Vicenza accende i riflettori sulla violenza economica”, venerdì 13 novembre al Teatro Astra

VICENZA 11 NOVEMBRE 2026 – Incontro pubblico con approfondimenti e testimonianze a partire dalla campagna “Pensavi fosse amore…”“Pensavi fosse amore… Vicenza accende i riflettori sulla violenza economica” è la serata aperta al pubblico che si terrà venerdì 13 novembre alle 20.45 al Teatro Astra per sensibilizzare e riflettere insieme su una forma di manipolazione ancora troppo spesso invisibile e sottovalutata.L’incontro si sviluppa a seguito della campagna di comunicazione “Pensavi fosse amore…”, lanciata a fine ottobre, ideata e promossa congiuntamente dal Comune di Vicenza e dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza, con il patrocinio di Anci e il sostegno degli ordini professionali del territorio.Approfondimenti e testimonianze di donne vittime di violenza economica caratterizzeranno la serata che sarà aperta dal saluto del sindaco Giacomo Possamai e condotta dal direttore di Tva Vicenza Gian Marco Mancassola. Inoltre interverranno, tra gli altri, la vicesindaca con delega alle pari opportunità Isabella Sala, l’assessore alle politiche sociali con delega al contrasto alla violenza di genere Matteo Tosetto, la senatrice Daniela Sbrollini, capogruppo in Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, la consigliera regionale e presidente della V Commissione politiche socio-sanitarie Manuela Lanzarin e Elisabetta De Toma, presidente CPO – Commissione pari opportunità – dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza.Tva Vicenza trasmetterà l’evento mercoledì 18 novembre alle 21.15.Ingresso al Teatro Astra libero fino ad esaurimento posti.