Oscar Green Veneto 2026: 7 storie di giovani che innovano

Vicenza, 10 novembre 2026. Non aspettano che il futuro arrivi: lo coltivano, lo reinventano e lo fanno crescere ogni giorno nelle loro aziende. Hanno trasformato la carenza di manodopera in un progetto di inclusione, portato lo zafferano su ruote, fatto dei vigneti gallerie d’arte a cielo aperto e scommesso sui microgermogli per innovare l’alimentazione. Sono i giovani imprenditori agricoli veneti protagonisti di Oscar Green Veneto 2026, il concorso promosso da Coldiretti Giovani Impresa che premia le idee capaci di cambiare il volto dell’agricoltura.

Al Teatro Verdi di Padova sono stati proclamati i quattro vincitori regionali delle categorie in concorso, affiancati da tre menzioni speciali. Una finale che ha acceso i riflettori su esperienze imprenditoriali capaci di coniugare innovazione, sostenibilità, tecnologia e radicamento territoriale, dimostrando come le nuove generazioni sappiano interpretare i cambiamenti e aprire nuove prospettive per il settore primario.

A condurre la cerimonia la giornalista Fiammetta Benetton. Dopo i saluti istituzionali di Sergio Giordani, sindaco di Padova, Roberto Lorin, presidente di Coldiretti Padova, e Giampiero Beltotto, presidente del Teatro Stabile Veneto, i lavori sono stati aperti da Marco De Zotti, delegato regionale di Coldiretti Giovani Impresa.

“I giovani non sono il futuro dell’agricoltura: sono già una delle forze che stanno cambiando questo settore. Lo dimostrano le esperienze premiate oggi, ragazzi e ragazze che hanno scelto di investire nella terra, ma soprattutto di portare idee nuove, competenze e capacità imprenditoriale. L’agricoltura, spesso e a torto vista come un mestiere del passato, è invece sempre di più un settore nel quale si può innovare e coltivare le proprie progettualità”, ha detto il presidente della Regione Alberto Stefani, intervenuto alla cerimonia.

I QUATTRO VINCITORI: QUANDO LE IDEE DIVENTANO IMPRESA

+ IMPRESA – LA VIGNA SI TINGE DI ROSA: CON LE RICAMATRICI DI FILARI IL LAVORO DIVENTA INCLUSIONE

Il riconoscimento è andato a Tobia Nardi, 33 anni, dell’azienda Perlage di Farra di Soligo (Treviso). La sua intuizione è stata trasformare la difficoltà di reperire manodopera in un’opportunità sociale e imprenditoriale, coinvolgendo le madri di famiglia del territorio in una squadra tutta al femminile. Nascono così le “Ricamatrici di Filari”, un progetto che offre orari flessibili e compatibili con gli impegni familiari, intrecciando viticoltura, autonomia economica e inclusione. Un modo concreto per valorizzare competenze spesso rimaste invisibili e creare nuove opportunità di lavoro.

CAMPAGNA AMICA – A 18 ANNI CAMBIA ROTTA ALL’AZIENDA DI FAMIGLIA: NEL POLESINE LO ZAFFERANO TROVA CASA SU RUOTE

Ha appena 18 anni, ma le idee sono già quelle di un imprenditore. William Punchina, della Società Agricola Sasso Francesco e Turcato Franca di Villanova Marchesana (Rovigo), ha scelto di introdurre lo zafferano nell’azienda familiare, contribuendo alla realizzazione di un laboratorio prefabbricato mobile per la lavorazione del prodotto, in collaborazione con l’AULSS. Una soluzione originale, prima esperienza di questo tipo nell’ambito del progetto regionale Piccole Produzioni Locali, nata per superare le difficoltà logistiche e offrire nuove prospettive alla trasformazione delle produzioni agricole.

COLTIVIAMO INSIEME – GLI SPAVENTAPASSERI DIVENTANO OPERE D’ARTE: IL VIGNETO SI APRE ALLA COMUNITÀ

A vincere è stato Alex Limana, della Società Semplice Agricola Poggio Pagnan di Borgo Valbelluna (Belluno). La sua idea trasforma i filari in una galleria d’arte a cielo aperto, popolata da spaventapasseri artistici realizzati con materiali naturali e di recupero. Il progetto coinvolge artisti, scuole, associazioni e cittadini, dando al vigneto una nuova funzione: non soltanto luogo di produzione, ma spazio di creatività, partecipazione e identità territoriale.

IMPRESA DIGITALE E SOSTENIBILE – LA RIVOLUZIONE VERDE PARTE DAI MICROGERMOGLI: TRE GIOVANI INVENTANO UNA NUOVA AGRICOLTURA SUI COLLI EUGANEI

Il premio è stato assegnato a Cultiva Colli Euganei, con Riccardo Maria Re, a Teolo (Padova). Tre giovani, competenze diverse e una passione comune hanno dato vita a un’impresa specializzata nella produzione di microgreens e germogli freschi, destinati a ristoranti e consumatori. Un progetto che mette in dialogo agricoltura, gastronomia e nuove competenze, puntando su prodotti ad alto valore nutrizionale e dimostrando come anche produzioni di piccole dimensioni possano generare interessanti opportunità imprenditoriali.

LE MENZIONI SPECIALI: ALTRE TRE STORIE DI VALORE

Accanto ai quattro vincitori, Oscar Green Veneto 2026 ha valorizzato altre tre esperienze imprenditoriali.

GIOVANNI ADAMI – VERONA

La terra che si prende cura delle persone: il volto sociale dell’agricoltura.

Una storia in cui terra, animali e comunità diventano protagonisti di un percorso di inclusione e crescita. Un modello di agricoltura sociale che mette al centro le persone e dimostra come l’impresa agricola possa generare valore anche attraverso la cura, la solidarietà e l’attenzione alla comunità.

FEDERICO ZAVAN – VENEZIA

Dal Veneto ai mercati del mondo: il fresco italiano che non conosce confini.

La qualità del prodotto fresco Made in Italy supera le distanze e raggiunge nuovi consumatori. Il progetto valorizza le produzioni agricole e le accompagna verso i mercati internazionali, contribuendo a costruire un sistema locale dinamico e integrato.

ANDREA ZARANTONELLO – VECCHIA SCUOLA – VICENZA

Tre anime della sostenibilità, un’impresa che guarda al futuro.

Ambiente, economia e società si incontrano in un’esperienza imprenditoriale giovane e creativa. Il progetto dimostra come l’agricoltura possa coniugare sostenibilità e capacità di dialogare direttamente con il consumatore finale, costruendo un modello di impresa attento alle persone, al territorio e alle risorse.

IN CORSA PER IL PODIO NAZIONALE: LA CATEGORIA AGRI-INFLUENCER

Sono in corsa per un podio nazionale i concorrenti della categoria “Agri-Influencer”:

Luca Manzan della Società Agricola Nonno Andrea, con la sua idea “Posta la Magia: la campagna che fa sognare!”

Mattia Danesin dell’Azienda Agrituristica Al Capitellon di Scorzè (VE) con il gruppo “Trattoristi Veneti Accaniti” di Scorzè (VE).

Francesco Dainese dell’azienda agricola Pettenuzzo Eddi con la sua idea “Autentico in tavola, virale online” di San Martino di Lupari (PD).

Nicolò Polo, noto anche come “L’agricoltore Nick”, di Campolongo Maggiore (VE).

LE SCUOLE DI OGGI PER GLI AGRICOLTORI DI DOMANI

Due istituti veneti hanno presentato progetti inseriti nella sezione speciale “Scuole di oggi per gli agricoltori di domani”:

Davide Tocchetto dell’Istituto Agrario “D. Sartor” di Castelfranco Veneto (TV) con l’idea “Acquaponica, un futuro disponibile”.

Stefano Sanson dell’Istituto Istruzione Superiore Agrario Forestale “Antonio Della Lucia” di Feltre (BL) con l’idea “Dalla tradizione all’innovazione, l’agricoltura CEN.TRA il futuro”.

IL CONFRONTO SUL FUTURO: GIOVANI, IMPRESA E RICAMBIO GENERAZIONALE

La finale è stata anche un momento di confronto sul ruolo delle nuove generazioni nel sistema agricolo regionale.

Marco De Zotti, delegato regionale di Coldiretti Giovani Impresa, ha sottolineato il valore delle esperienze premiate e il protagonismo delle nuove generazioni:

“Oscar Green è la dimostrazione concreta che i giovani non hanno paura di mettersi in gioco e che l’agricoltura è un terreno fertile per idee, talento e capacità imprenditoriale. Le storie premiate oggi raccontano un’agricoltura che sa guardare avanti, che sperimenta nuove strade e che trova nelle difficoltà uno stimolo per innovare. Dietro ogni progetto ci sono giovani che hanno scelto di investire sul proprio territorio, di raccogliere una sfida e di costruire un’impresa. Il nostro compito è dare loro voce, accompagnarli e creare le condizioni perché possano continuare a crescere”.

Si è svolta la conversazione “Giovani oggi”, dedicata al fare impresa in agricoltura tra sfide e criticità, con Paolo Gubitta, professore ordinario dell’Università di Padova.

Le conclusioni sono state affidate a Carlo Salvan, presidente di Coldiretti Veneto, che ha richiamato l’importanza strategica del ricambio generazionale per il futuro del settore:

“Il ricambio generazionale non è soltanto una necessità per garantire continuità al settore agricolo, ma una grande opportunità per tutto il Veneto. I giovani portano nuove competenze, sensibilità e visioni, mantenendo salde le radici nella terra e nelle comunità. Le esperienze presentate oggi dimostrano che l’agricoltura è un settore capace di generare innovazione, occupazione e valore economico e sociale. Dobbiamo sostenere questi ragazzi, garantire loro strumenti, accesso alla terra, credito e condizioni di mercato eque. Perché ogni giovane che sceglie di fare agricoltura rappresenta un investimento sul futuro delle nostre campagne e sulla sicurezza alimentare del Paese”.

Oscar Green si conferma così molto più di un premio: è una fotografia delle trasformazioni in corso nelle campagne venete. Storie diverse, unite dalla capacità di innovare, creare valore e guardare oltre i modelli tradizionali. Perché il futuro dell’agricoltura non si aspetta: si coltiva, con idee, competenze e coraggio imprenditoriale.

Al termine della cerimonia, i partecipanti si sono ritrovati per un momento conviviale con apericena nel foyer e nei portici esterni del Teatro Verdi.

L’evento ha avuto il patrocinio del Comune di Padova e il sostegno di Romagna Logistics Company, CiviBank – Gruppo Sparkasse, Maschio Gaspardo, Consorzio di Tutela Grana Padano, ForGreen, OrtoRomi, Cantina Colli Euganei, Energia Spa Gruppo Edison e Consorzio Agrinordest, Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. L’organizzazione è stata realizzata in collaborazione con Venicepromex.