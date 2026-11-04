“Non solo 25 novembre”, a Caldogno un mese di iniziative contro la violenza sulle donne

Caldogno – 4 novembre 2026 – Un calendario articolato che, come suggerisce il titolo, vuole andare oltre la ricorrenza della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, coinvolgendo la cittadinanza in un percorso di riflessione e partecipazione che si svilupperà per tutto il mese di novembre.

Ad aprire simbolicamente la rassegna, dal 2 al 30 novembre, sarà l’illuminazione di Villa Caldogno con il colore rosso, diventato ormai il simbolo della lotta alla violenza contro le donne.

Il primo appuntamento in programma è per sabato 7 novembre, alle 20.30, nel Salone nobile di Villa Caldogno, con lo spettacolo “D come donna… D come donare amore”, a cura di K House of Dancers e Lara Raffaello. L’ingresso sarà libero, con possibilità di lasciare un’offerta consapevole: l’intero incasso verrà devoluto all’associazione “Donna Chiama Donna”.

Sabato 14 novembre sarà una giornata particolarmente ricca di iniziative. Dalle 9.30 alle 12.30, nella palestra della scuola primaria San Giovanni Bosco, si terrà un corso gratuito di autodifesa aperto a donne e uomini dai 14 anni in su, organizzato con la collaborazione dell’ASD Equipe Judo Caldogno. A condurlo saranno istruttori qualificati della società sportiva. I posti disponibili sono 20, con lista d’attesa a partire dalla ventunesima iscrizione.

Sempre nella mattinata, dalle 9 alle 12, nella Sala Annessi di Villa Caldogno, spazio ai più giovani con il laboratorio esperienziale gratuito “Amori prigionieri”, condotto dallo psicologo dott. Andrea Picco e rivolto a ragazze e ragazzi dai 13 ai 18 anni. Un’occasione per confrontarsi sulle relazioni affettive e riconoscere quei comportamenti – gelosia, controllo e senso di possesso – che possono trasformare un rapporto sentimentale in una relazione tossica.

La giornata proseguirà alle 20.30 al Teatro Gioia con “Bisbigli – Voci di donne vicentine. Un’intervista fuori dallo spazio e dal tempo”, spettacolo tratto dal libro “Di fuoco e d’ombra” di Rossella Menegato e Manuela Brocco, a cura dell’associazione L’IdeAzione APS e dell’associazione Presenza Donna APS. Anche in questo caso l’ingresso sarà libero fino a esaurimento dei posti.

Dal 19 al 30 novembre le barchesse di Villa Caldogno ospiteranno invece le opere del concorso e della mostra “Donne: vita e libertà”, un’iniziativa che intende dare spazio alla creatività come strumento di espressione e sensibilizzazione. Il bando per partecipare è disponibile sul sito del Comune.

Martedì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare a un gesto simbolico: posizionare un paio di scarpe rosse sulla scalinata di Villa Caldogno, per ricordare tutte le donne vittime di violenza.

La rassegna si concluderà sabato 28 novembre, alle 17.30, al Teatro Gioia, con la premiazione del concorso “Donne: vita e libertà”. Ad aprire l’incontro sarà la psicologa dott.ssa Annamaria Sibilla.

«Con “Non solo 25 novembre” vogliamo ribadire che il contrasto alla violenza sulle donne non può esaurirsi in una giornata simbolica, ma deve diventare un impegno quotidiano, che coinvolga l’intera comunità – sottolinea Rita Franco, assessore alle Pari Opportunità del Comune di Caldogno –. Per questo abbiamo voluto costruire un programma capace di parlare a pubblici diversi, dai più giovani agli adulti, attraverso il teatro, la cultura, il confronto e anche strumenti concreti come il corso di autodifesa. È fondamentale lavorare soprattutto sulla prevenzione, educare al rispetto reciproco e aiutare a riconoscere fin da subito i segnali di una relazione sbagliata. Solo attraverso la consapevolezza, l’educazione e la partecipazione di tutti possiamo contribuire a costruire una società nella quale nessuna donna debba avere paura».