Dalla Repubblica Ceca a Padova: pacco con 12 chili di marijuana “tagliata” con sostanze sintetiche, la Finanza lo aspetta a casa

PADOVA 4 NOVEMBRE 2026 – Aspettava un pacco con 12 chili di marijuana, ma in casa si è trovato una mezza dozzina di finanzieri. Protagonista un padovano, destinatario di una spedizione di droga che, secondo gli investigatori, era adulterata con potenti cannabinoidi sintetici.

Il pacco, partito dalla Repubblica Ceca, era stato segnalato dai cani antidroga durante un controllo in una società di spedizioni. Valore stimato sul mercato dello spaccio: oltre 100mila euro. Nella perquisizione a casa dell’indagato sono stati trovati anche 155 grammi di hashish e 85 di marijuana, due bilancini e un’agenda con annotazioni di denaro.