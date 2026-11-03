Scontro frontale: feriti estratti dalle lamiere (FOTO)

TREVISO 3 NOVEMBRE 2026 – Due auto si sono scontrate frontalmente intorno alle 10.50 in via San Moro, a Fontanelle, nel Trevigiano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Motta di Livenza, che hanno estratto i feriti dalle lamiere e li hanno affidati al personale del Suem 118, presente anche con l’elisoccorso.

I pompieri hanno poi messo in sicurezza i veicoli e l’area circostante. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri di Codognè.