CRONACAVENETO
3 Novembre 2026 - 15.31

Scontro frontale: feriti estratti dalle lamiere (FOTO)

Nicoletta Ugolini
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TREVISO 3 NOVEMBRE 2026 – Due auto si sono scontrate frontalmente intorno alle 10.50 in via San Moro, a Fontanelle, nel Trevigiano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Motta di Livenza, che hanno estratto i feriti dalle lamiere e li hanno affidati al personale del Suem 118, presente anche con l’elisoccorso.

I pompieri hanno poi messo in sicurezza i veicoli e l’area circostante. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri di Codognè.

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