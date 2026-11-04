Auto esce di strada e si ribalta: due feriti gravi, un uomo e una donna di 35 anni

Grave incidente stanotte, intorno alle 2.30, in via Ponte a Castegnero, nella zona di Nanto. Un’auto è uscita di strada da sola e si è ribaltata. Due le persone ferite, un uomo e una donna, entrambi di 35 anni.

Le loro condizioni sono apparse subito serie: per entrambi è scattato il codice rosso. L’uomo è stato portato in terapia intensiva all’ospedale di Vicenza, la donna al pronto soccorso dello stesso ospedale.