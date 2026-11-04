BASSO VICENTINO - AREA BERICACRONACA
4 Novembre 2026 - 9.56

Auto esce di strada e si ribalta: due feriti gravi, un uomo e una donna di 35 anni

Nicoletta Ugolini
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Grave incidente stanotte, intorno alle 2.30, in via Ponte a Castegnero, nella zona di Nanto. Un’auto è uscita di strada da sola e si è ribaltata. Due le persone ferite, un uomo e una donna, entrambi di 35 anni.

Le loro condizioni sono apparse subito serie: per entrambi è scattato il codice rosso. L’uomo è stato portato in terapia intensiva all’ospedale di Vicenza, la donna al pronto soccorso dello stesso ospedale.

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