Halloween nel Bassanese: tre ragazzi ubriachi a terra su una curva, un 24enne con hashish e cocaina

BASSANO 3 NOVEMBRE 2026 – Nel fine settimana di Halloween i carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa hanno intensificato i controlli del territorio, in particolare nella serata di sabato 31 ottobre e nella notte di domenica 1° novembre.

A segnalare la presenza di tre giovani di Rosà, stesi a terra su una banchina erbosa di via Grotta, a Colceresa, all’altezza di una curva e apparentemente privi di sensi, è stato un automobilista di passaggio. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Radiomobile e i sanitari del 118. I ragazzi, due dei quali di 17 e 19 anni in evidente stato di alterazione dovuta all’alcol, si sono svegliati all’arrivo dei soccorsi. Il terzo, anche lui 17enne, era lucido e collaborativo. Nonostante il freddo e l’umidità, tutti e tre hanno rifiutato le cure mediche e sono stati affidati al padre di uno di loro, contattato dai militari. Il 17enne e il 19enne ubriachi sono stati sanzionati.

A Rossano Veneto, in via Navarrini, i carabinieri della Stazione di Rosà hanno fermato alla guida un 24enne del posto. La perquisizione, estesa anche alla casa, ha portato al ritrovamento di 1,52 grammi di hashish e 3,49 grammi di cocaina. Per lui è scattata la segnalazione al prefetto di Vicenza come assuntore di sostanze stupefacenti e il ritiro della patente.