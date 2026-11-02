Consulenti del lavoro, a Vicenza un corso universitario su bilanci, revisione e sostenibilità delle imprese

Prenderà il via a novembre, a Vicenza, il nuovo corso di formazione continua universitaria e perfezionamento professionale dedicato ai Consulenti del lavoro. L’iniziativa, intitolata “Revisione, bilancio e assetti d’impresa”, è promossa dall’Ordine provinciale dei Consulenti del lavoro di Vicenza in collaborazione con l’Università degli Studi di Verona.

Le lezioni si svolgeranno nei mesi di novembre e dicembre nella sede universitaria di viale Margherita, che ha già ospitato le precedenti edizioni del percorso formativo. Ogni anno il programma affronta argomenti differenti, individuati attraverso la collaborazione tra l’Ordine professionale e il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Ateneo veronese.

Al centro dell’edizione 2026 ci saranno alcune delle principali novità che interessano la gestione e la consulenza aziendale: dalla rendicontazione di sostenibilità agli standard internazionali ed europei ESRS, fino agli strumenti di rendicontazione volontaria destinati alle imprese non soggette a specifici obblighi.

Il programma approfondirà inoltre gli effetti della cosiddetta Legge Capitali sulle società non quotate, la normativa antiriciclaggio, i modelli organizzativi previsti dal decreto legislativo 231 del 2001 e le procedure di composizione negoziata della crisi d’impresa.

«Una particolare attenzione sarà dedicata quest’anno ai temi della rendicontazione di sostenibilità e alle nuove responsabilità delle imprese», sottolinea il professor Andrea Caprara, direttore del corso, evidenziando l’importanza di aggiornare le competenze professionali rispetto all’evoluzione normativa.

«Questo percorso formativo rappresenta la naturale prosecuzione dell’attività di alta formazione che l’Ordine ha sviluppato nel corso degli anni con diversi soggetti», spiega Andrea Fracasso, presidente dell’Ordine provinciale dei Consulenti del lavoro di Vicenza. «Si tratta di un programma di elevato profilo scientifico, rivolto non soltanto ai colleghi che si occupano prevalentemente di revisione o materia societaria, ma a tutti i professionisti che intendano rafforzare competenze indispensabili per affrontare le nuove sfide della consulenza alle imprese».

L’obiettivo è offrire ai professionisti strumenti aggiornati e concretamente applicabili nell’attività quotidiana, rafforzando il collegamento tra formazione universitaria, evoluzione normativa e necessità del mondo imprenditoriale.