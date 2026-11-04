FUORIPORTA
4 Novembre 2026 - 18.31

Colli Veneti d’Autunno, eventi fino al 20 dicembre: a Fara Vicentino una camminata tra le vigne

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Prosegue fino al 20 dicembre la rassegna “Colli Veneti d’Autunno 2026”, promossa dalla Regione Veneto e organizzata da Unpli Veneto con il sostegno delle Pro Loco e delle associazioni locali. Per oltre due mesi le 12 aree collinari della regione ospitano appuntamenti tra natura, cultura ed enogastronomia, con le colline al loro momento migliore: i profumi della vendemmia, i sapori della raccolta e i colori del foliage. Lo slogan è “Le nostre colline, un patrimonio da vivere insieme”.

Nel Vicentino il prossimo appuntamento è sabato 7 novembre alle 9 a Fara Vicentino, alla cantina Transit Farm (via Valle Zaccona 25/A), con la camminata “Lungo il Ciaon Bianco fino a Valli di Sotto”. A fine percorso è previsto un aperitivo in cantina, facoltativo. Informazioni e prenotazioni a Giuliotrek, telefono 340 8376396, email giuliotodo@yahoo.it.

Il calendario completo, in costante aggiornamento, è consultabile sul sito di Unpli Veneto (unpliveneto.it).

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Colli Veneti d’Autunno, eventi fino al 20 dicembre: a Fara Vicentino una camminata tra le vigne | TViWeb Colli Veneti d’Autunno, eventi fino al 20 dicembre: a Fara Vicentino una camminata tra le vigne | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy