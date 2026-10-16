Vicenza con il Veneto alla fiera del turismo di Rimini: focus sui Cammini Veneti e sull’Alta Via della Grande Guerra delle Prealpi Vicentine





Rimini, 15 ottobre 2026 – “Sei sicuro di esistere davvero?”: ha aperto con questa domanda ieri la TTG – fiera del turismo di Rimini, appuntamento imperdibile per gli operatori del settore, per dialogare e conoscersi.



In questa vetrina d’arte e di bellezze da tutto il mondo, c’è anche Vicenza, ospite della Regione Veneto. Il consigliere al Turismo Francesco Enrico Gonzo ha rappresentato la Provincia di Vicenza all’apertura della kermesse, con il ministro al Turismo Gianmarco Mazzi, e allo stand della Regione Veneto, con il vicepresidente e assessore regionale al Turismo Lucas Pavanetto, relazionando al panel della Regione dedicato ai Cammini Veneti.



Ed è proprio sui 13 Cammini Veneti il focus di quest’anno, con l’obiettivo di andare incontro ai nuovi viaggiatori sempre più orientati nella direzione di un turismo slow, capace di far vivere esperienze autentiche, a contatto con la natura, alla scoperta del territorio e delle sue eccellenze enogastronomiche, culturali e artistiche.



Tra i Cammini presentati anche l’Alta Via della Grande Guerra delle Prealpi Vicentine, voluta e realizzata dalla Provincia di Vicenza per mettere in relazione i quattro sacrari vicentini che rappresentano la storia e l’identità locale, tanto da essere rappresentati nello stemma provinciale.

“La nostra presenza al TTG di Rimini rappresenta un segnale forte e chiaro della volontà di investire sul futuro del nostro turismo -afferma il consigliere provinciale Gonzo- Stiamo lavorando per valorizzare le eccellenze del nostro territorio, puntando non solo sulle mete tradizionali, ma anche sulla scoperta di percorsi alternativi legati alla cultura, all’enogastronomia e al turismo lento. I dati e i riscontri che stiamo raccogliendo in questi giorni di fiera ci confermano che siamo sulla strada giusta. È fondamentale continuare a fare rete tra istituzioni e operatori privati per garantire un’offerta competitiva a livello internazionale e per attrarre un flusso turistico di qualità, capace di generare ricchezza nel pieno rispetto dell’ambiente e delle comunità locali.”

I lavori proseguiranno fino a domani con un ricco calendario di incontri B2B, workshop e panel tematici, volti a consolidare le partnership già in essere e ad aprirne di nuove verso i mercati emergenti.