La stagione invernale sulle piste delle Dolomiti prende il via il 28 novembre. A fare da apripista saranno Alpe Lusia/San Pellegrino, Civetta, Cortina d’Ampezzo, Val di Fiemme/Obereggen, Plan de Corones, San Martino di Castrozza/Passo Rolle e 3 Cime Dolomiti. Gli altri comprensori apriranno il 4 dicembre.

Le novità della stagione sono le nuove cabinovie a dieci posti, il nuovo impianto al Buffaure, in Val di Fassa, e quello di Obereggen, mentre proseguono i lavori per il collegamento tra San Martino di Castrozza e Passo Rolle. «La nostra priorità non è ampliare continuamente l’offerta, ma migliorarne la qualità», spiega il presidente di Dolomiti Superski Andy Varallo: investire significa sostituire impianti datati, aumentare comfort ed efficienza e ridurre i consumi, inserendo ogni intervento con attenzione nel territorio delle Dolomiti.

Sempre più ospiti, aggiunge il comunicato, vivono lo sci come un viaggio tra valli, paesaggi e culture. Accanto ai grandi classici come la Sellaronda e il Giro della Grande Guerra ci sono percorsi più raccolti, come il Latemarronda, che alternano lo sci a soste nei rifugi e alla scoperta di cultura e gastronomia locali.