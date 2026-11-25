Anche quest’anno Legambiente Vicenza ha celebrato la Festa dell’albero con gli studenti. Tre classi seconde della scuola media Maffei di via Carta hanno lavorato a parco Retrone insieme ai volontari dell’associazione, piantando 16 piante: sette alberi (tre pioppi bianchi e quattro salici) e nove arbusti (cinque viburni e quattro spincervini), vicino all’aula studio all’aperto costruita da Legambiente nel 2022. La mattinata è iniziata con un quiz in movimento. Le buche erano state preparate nei giorni scorsi dai volontari, in accordo con il Comune.

Antonio Garotti, collaboratore del dirigente scolastico, ha ringraziato l’associazione per una collaborazione che dura da molti anni e che ha portato anche al progetto del Bosco di Anita: educazione ambientale, ha detto, che si trasforma in «gesti concreti».

La presidente di Legambiente Vicenza, Valentina Dovigo, ha ricordato che il Comune rispetta la legge «un albero per ogni nato» e che ora deve affrontare la sfida del regolamento europeo sul ripristino della natura del 2024: il verde urbano, ha detto, non è più un elemento ornamentale ma un’infrastruttura necessaria, che contrasta le isole di calore e migliora aria e biodiversità. Da qui l’invito a tutelare con rigore gli spazi verdi esistenti.