Acque del Chiampo ha partecipato al convegno “One Health e professione infermieristica. Prendersi cura della persona, dell’ambiente e della comunità”, organizzato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Vicenza (OPI) nell’Aula Magna dell’Ospedale di Santorso.

A rappresentare la società è stato Massimo Fant, responsabile del laboratorio di Acque del Chiampo e membro del gruppo di esperti dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), che è intervenuto sul tema “Acqua, PFAS e sicurezza ambientale: dalla sorveglianza alla fiducia dei cittadini”.

L’intervento ha approfondito il rapporto tra qualità dell’acqua, tutela dell’ambiente e salute pubblica, con particolare attenzione alla contaminazione da PFAS, alle attività di monitoraggio e controllo e all’importanza di una comunicazione trasparente e scientificamente fondata per rafforzare la fiducia dei cittadini.

Acque del Chiampo è impegnata dal 2013 nel contrasto alla contaminazione da PFAS, con investimenti complessivi superiori a 37 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza dell’approvvigionamento idropotabile, al potenziamento delle infrastrutture, all’installazione di sistemi di filtrazione, al monitoraggio della qualità dell’acqua e alla ricerca scientifica.

La partecipazione al convegno conferma l’attenzione di Acque del Chiampo per il dialogo con il mondo sanitario e scientifico, nella consapevolezza che la tutela della risorsa idrica è parte integrante della tutela della salute delle persone e delle comunità.