Un nuovo importante investimento per potenziare le infrastrutture acquedottistiche, migliorare l’efficienza della rete e garantire un servizio idrico sempre più sicuro e di qualità ai cittadini.

Acque del Chiampo ha ottenuto un finanziamento di 2,31 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo collegamento tra il centro idrico Grumello, nel Comune di Chiampo, e il serbatoio Poiaracca, nel Comune di Arzignano. L’intervento prevede un investimento complessivo di 4,62 milioni di euro.

Il progetto consiste nella realizzazione di una nuova condotta di adduzione della lunghezza complessiva di circa 4,2 chilometri, che interesserà la SP43, via Parnese-Grumello, nel territorio di Chiampo, e le vie San Zeno, Marchetti, Rancan e Parnese nel territorio di Arzignano.

“L’opera rappresenta un importante passo avanti nel potenziamento del sistema acquedottistico – commenta il direttore generale di Acque del Chiampo, Andrea Chiorboli -. Il nuovo collegamento consentirà infatti di mettere in comunicazione le reti idriche di fondovalle con quelle dell’alta valle, migliorando la gestione delle fonti di approvvigionamento sia in termini di qualità sia di quantità dell’acqua disponibile”.

L’interconnessione permetterà inoltre una maggiore flessibilità nella distribuzione della risorsa idrica, rendendo il sistema più efficiente e resiliente, anche di fronte a situazioni di criticità idrica legate alla disponibilità d’acqua. L’obiettivo è ottimizzare l’utilizzo delle risorse, contenere le inefficienze e le perdite del sistema, rafforzare la sicurezza delle infrastrutture e garantire continuità e qualità del servizio agli utenti.

L’avvio dei lavori è previsto nel 2029, con completamento nel 2030. Attualmente sono in corso le attività propedeutiche alla progettazione esecutiva. Le modalità di esecuzione degli interventi saranno definite in accordo con le amministrazioni comunali interessate, con particolare attenzione alla riduzione dei disagi per la viabilità e al ripristino delle pavimentazioni stradali.

L’opera si inserisce nel più ampio impegno di Acque del Chiampo per l’ammodernamento e il potenziamento delle infrastrutture idriche del territorio, con l’obiettivo di rendere la rete sempre più efficiente, ridurre le dispersioni, migliorare la capacità di gestione della risorsa e assicurare ai cittadini un servizio affidabile e sostenibile nel lungo periodo.