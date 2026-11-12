Malo, le api diventano sentinelle dell’ambiente: un incontro sulla biodiversità e il progetto lungo la Pedemontana

Le api come indicatori della qualità ambientale, la tutela degli impollinatori e la creazione di nuovi habitat naturali. Sono i temi al centro dell’incontro pubblico “Conoscere per proteggere. Le api monitorano l’ambiente”, in programma venerdì 13 novembre, dalle 18 alle 20, nella Sala Consiliare del Comune di Malo, in via San Bernardino 6. L’appuntamento, a partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria, sarà anche l’occasione per presentare alla cittadinanza gli obiettivi e le attività del progetto “Autostrada Amica delle Api”.

L’iniziativa vuole spiegare come gli insetti impollinatori contribuiscano alla conservazione degli ecosistemi e possano fornire informazioni preziose sullo stato di salute del territorio. Attraverso interventi scientifici e approfondimenti accessibili a tutti, saranno affrontate questioni concrete: dalla scelta delle specie vegetali più adatte a garantire fioriture durante l’anno alla necessità di preservare gli habitat naturali, fino all’impiego delle colonie di api per il monitoraggio ambientale.

Ad aprire la serata saranno il sindaco di Malo, Moreno Marsetti, e il presidente dell’Associazione Regionale Apicoltori del Veneto, Gerardo Meridio.

Tre gli interventi previsti. Roberto Fiorentin, di Veneto Agricoltura, parlerà di prati fioriti e biodiversità, illustrando come realizzare ambienti favorevoli agli impollinatori. Anna Ganapini, presidente di BeeLife European Beekeeping Coordination, approfondirà il rapporto tra protezione degli insetti e salvaguardia degli equilibri naturali. Infine Massimiliano Gnesotto, tecnico apistico e presidente del Comitato provinciale di Treviso dell’Associazione Regionale Apicoltori del Veneto, spiegherà come le api possano essere utilizzate per raccogliere dati sulla qualità dell’ambiente.

L’incontro si inserisce nel progetto “Autostrada Amica delle Api”, che punta a valorizzare le aree verdi e gli spazi marginali lungo il tratto vicentino della Superstrada Pedemontana Veneta, trasformandoli in ambienti favorevoli alla biodiversità e in luoghi dedicati alla ricerca scientifica.

L’iniziativa vede il Comune di Malo nel ruolo di capofila, con il sostegno di Fondazione Cariverona e la collaborazione dell’Associazione Regionale Apicoltori del Veneto, Veneto Agricoltura, Università di Bologna, Osservatorio Nazionale Miele e BeeLife.

«Questo incontro nasce per mettere a disposizione della cittadinanza conoscenze concrete e strumenti utili per comprendere il valore della biodiversità e il ruolo degli impollinatori», dichiara il sindaco Moreno Marsetti. «Con “Autostrada Amica delle Api” vogliamo lavorare sugli spazi disponibili lungo il territorio, valorizzandoli attraverso interventi mirati, ricerca e monitoraggio scientifico».

Il programma ha una durata prevista di 36 mesi e interesserà 19 aree distribuite in nove Comuni della provincia di Vicenza, per una superficie complessiva superiore ai sette ettari.

I numeri degli interventi sono significativi: oltre 3.000 alberi e arbusti da mettere a dimora e più di 33.000 piante erbacee, selezionate per garantire una varietà di specie e una distribuzione delle fioriture nelle diverse stagioni. L’obiettivo è creare risorse alimentari e ambienti adatti alla sopravvivenza delle api e degli altri insetti impollinatori.

Accanto alla rinaturalizzazione è prevista una consistente attività di monitoraggio scientifico, attraverso l’installazione di 15 apiari con complessivi 75 alveari e dieci arnie elettroniche. Questi strumenti permetteranno di osservare l’attività delle colonie, raccogliere campioni e ottenere informazioni sulle condizioni ecologiche delle aree interessate.

Le analisi saranno sviluppate anche grazie alle competenze dell’Università di Bologna e dell’Osservatorio Nazionale Miele, mentre BeeLife contribuirà a collegare i risultati raccolti nel Vicentino alle reti europee che si occupano della protezione degli impollinatori.

«Proteggere le api significa proteggere molto di più di una singola specie: significa tutelare gli equilibri degli ecosistemi e sostenere anche il lavoro degli apicoltori che ogni giorno se ne prendono cura», sottolinea Gerardo Meridio, presidente dell’Associazione Regionale Apicoltori del Veneto. Il progetto, aggiunge, consentirà di affiancare alla gestione degli apiari un’attività di osservazione e raccolta dati, mettendo le competenze degli apicoltori al servizio della ricerca.

Alla base dell’iniziativa c’è l’idea che anche superfici normalmente considerate secondarie possano assumere un importante valore ecologico attraverso una gestione attenta. Non si tratta di attribuire alla superstrada una funzione ambientale, ma di utilizzare gli spazi disponibili nelle sue vicinanze per favorire la biodiversità, ampliare le conoscenze scientifiche e creare nuove opportunità di tutela del territorio.

L’appuntamento di venerdì 13 novembre sarà quindi un momento di confronto tra cittadini, amministratori, ricercatori e operatori del settore apistico, per conoscere più da vicino un progetto che coinvolgerà diversi territori della provincia di Vicenza.

L’incontro si svolgerà dalle 18 alle 20 nella Sala Consiliare del Comune di Malo, in via San Bernardino 6. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.apicoltoriveneto.it.