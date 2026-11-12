Travolse e uccise Davide Rebellin, poi fuggì: condannato a 4 anni, ma il processo d’appello si ferma. Ecco perché

Una condanna a quattro anni di carcere per aver investito e ucciso Davide Rebellin, seguita ora da una decisione giudiziaria che impedisce di proseguire il processo. La Corte d’Appello di Venezia ha dichiarato oggi, giovedì 12 novembre 2026, il non doversi procedere nei confronti di Wolfgang Rieke, il camionista tedesco di 65 anni che il 30 novembre 2022 travolse mortalmente l’ex campione di ciclismo a Montebello Vicentino, per poi allontanarsi senza prestare soccorso.

La decisione non rappresenta un’assoluzione nel merito, ma è legata alle condizioni di salute dell’imputato, che non gli consentono più di partecipare consapevolmente al procedimento giudiziario.

Il 65enne, infatti, è stato colpito da un grave ictus e attualmente si trova ricoverato in una struttura per anziani in Germania. Il suo stato di salute aveva già condizionato le precedenti fasi della vicenda giudiziaria, portando anche alla revoca degli arresti domiciliari.

Per accertare se Rieke fosse effettivamente in grado di affrontare il processo d’appello, i suoi difensori, gli avvocati Enrico Ambrosetti e Andrea Nardin, avevano chiesto una perizia medica. Il 16 luglio scorso i giudici veneziani avevano affidato l’incarico al medico Antonello Cirnelli, chiamato a valutare le capacità psicofisiche dell’uomo.

L’esito dell’accertamento ha portato alla decisione di oggi: secondo la Corte, le attuali condizioni del camionista non permettono la sua partecipazione cosciente al giudizio di secondo grado.

Ma cosa significa concretamente il non doversi procedere? Significa che il processo non può proseguire per un impedimento legato alla persona dell’imputato. Non si tratta quindi di una sentenza che stabilisce l’innocenza di Rieke o che modifica la ricostruzione dell’incidente effettuata dai giudici di primo grado. La Corte d’Appello non è arrivata a riesaminare nel merito la sua responsabilità.

La vicenda risale al 30 novembre 2022. Davide Rebellin, 51 anni, stava percorrendo in bicicletta la strada regionale 11, a Montebello Vicentino, quando venne travolto da un mezzo pesante nei pressi di una rotatoria.

Secondo quanto ricostruito durante il processo, il camionista si fermò inizialmente dopo l’investimento, ma non prestò soccorso al ciclista e riprese il viaggio verso la Germania. Le indagini dei carabinieri, supportate anche dalle immagini delle telecamere e da un filmato realizzato da un testimone, consentirono di identificarlo. Rieke venne successivamente arrestato a Münster, in Germania, sulla base di un mandato di arresto europeo, ed estradato in Italia.

Un elemento importante emerse proprio nel corso del giudizio: secondo la ricostruzione accolta dal Tribunale di Vicenza, se il conducente avesse azionato l’indicatore di direzione prima di svoltare, avrebbe attivato la telecamera del camion che permetteva di controllare l’angolo cieco, rendendo visibile la presenza del ciclista.

Il 14 ottobre 2024 il Tribunale di Vicenza condannò Rieke a quattro anni di reclusione per omicidio stradale aggravato dalla fuga, disponendo anche la revoca della patente. Il pubblico ministero aveva chiesto cinque anni. Nella determinazione della pena vennero riconosciute alcune attenuanti, anche alla luce del risarcimento di 825 mila euro versato ai familiari della vittima.

La difesa aveva successivamente impugnato la sentenza, chiedendo una riduzione della pena e sostenendo anche l’ipotesi di un concorso di colpa della vittima, escluso invece dalla ricostruzione accolta in primo grado.

Il giudizio d’appello non è però arrivato a esaminare queste questioni a causa delle condizioni di salute dell’imputato.

Si conclude così, almeno allo stato attuale, un nuovo capitolo giudiziario della vicenda che aveva profondamente colpito il mondo del ciclismo. Rebellin, uno dei corridori italiani più longevi e conosciuti a livello internazionale, aveva conquistato nella sua carriera successi prestigiosi, tra cui la Liegi-Bastogne-Liegi, l’Amstel Gold Race e tre edizioni della Freccia Vallone.

A quasi quattro anni dalla sua morte, la decisione della Corte d’Appello lascia il procedimento senza una pronuncia di secondo grado sulla responsabilità del camionista.