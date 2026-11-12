Allarmi bomba nelle scuole, nuova ondata di minacce in tutta Italia: evacuazioni e controlli anche in Veneto

Non si ferma l’ondata di allarmi bomba che sta interessando le scuole italiane. Anche oggi, giovedì 12 novembre, migliaia di istituti hanno ricevuto nuovi messaggi di posta elettronica che annunciano la presenza di ordigni esplosivi negli edifici. Dopo le oltre seimila scuole raggiunte dalle minacce nella giornata di ieri, il fenomeno si è ripetuto questa mattina, coinvolgendo numerose regioni, con segnalazioni anche in Veneto. Secondo i primi dati comunicati da fonti governative, sarebbero 1.803 gli istituti destinatari della nuova ondata di email.

I messaggi sono arrivati a partire dalle 9.39 e riportano ancora una volta la firma di un sedicente Mikhail Andropov, lo stesso nome utilizzato nelle comunicazioni di mercoledì. Il contenuto è stato modificato, con nuove minacce rivolte agli studenti e al personale scolastico e riferimenti a presunti ordigni collocati anche a Palazzo Chigi. Il mittente chiede inoltre le dimissioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Al momento non sono emersi riscontri concreti sulla presenza di esplosivi e le autorità considerano infondate le minacce, pur mantenendo alta l’attenzione e proseguendo gli accertamenti.

Nel Vicentino nuove mail, ma lezioni quasi ovunque regolari

Anche numerose scuole della provincia di Vicenza sono state raggiunte questa mattina dai messaggi intimidatori. Le segnalazioni hanno interessato istituti distribuiti in diverse zone del territorio, facendo scattare nuovi controlli da parte delle forze dell’ordine.

A differenza di quanto accaduto mercoledì, quando decine di scuole erano state evacuate, oggi la maggior parte degli istituti ha mantenuto gli studenti all’interno degli edifici, proseguendo le lezioni. In alcuni casi sono stati effettuati sopralluoghi e verifiche di sicurezza, con temporanei spostamenti degli alunni e successivo rientro nelle aule.

La situazione è stata gestita in raccordo con le autorità, tenendo conto anche dell’enorme quantità di messaggi identici inviati contemporaneamente a scuole molto distanti tra loro.

A Mestre evacuate tre scuole, studenti sotto la pioggia

Situazione differente nel Veneziano, dove la nuova ondata di minacce ha provocato ulteriori evacuazioni. A Mestre sono stati fatti uscire gli studenti della scuola media Don Milani, della primaria Filzi e della scuola dell’infanzia Mary Poppins.

I bambini e i ragazzi sono stati radunati all’esterno degli edifici, sotto la pioggia, mentre numerosi genitori hanno raggiunto gli istituti per riportarli a casa. Le operazioni hanno provocato anche disagi alla viabilità nelle strade vicine.

Nella mattinata il prefetto di Venezia, Darco Pellos, aveva disposto l’evacuazione immediata degli istituti destinatari delle email. Successivamente sono intervenute nuove indicazioni nazionali per uniformare le procedure di sicurezza.

Trevigiano, nove istituti raggiunti dalle minacce

Nuove segnalazioni anche nella Marca trevigiana, dove almeno nove scuole hanno ricevuto messaggi analoghi.

Tra gli istituti interessati figurano il liceo artistico di Treviso e il liceo Berto di Mogliano Veneto. A Castelfranco Veneto le comunicazioni sono arrivate all’Istituto comprensivo 1, al Galilei, al Martini e al Maffioli. Coinvolte anche tre scuole di Conegliano: Brustolon, Grava e Cima.

In nessuno dei nove istituti segnalati è stata disposta l’evacuazione degli studenti. Le attività didattiche sono proseguite seguendo le indicazioni delle autorità.

Verona, nuovi allarmi in città e provincia

Il fenomeno si è ripresentato anche nel Veronese, con email minatorie indirizzate a diversi istituti della città e della provincia.

Segnalazioni sono arrivate, tra gli altri, dai territori di Villafranca, Nogara, Legnago e Bosco. In alcune scuole sono state effettuate evacuazioni precauzionali, mentre altrove gli studenti sono rientrati nelle aule dopo i primi controlli.

La nuova serie di messaggi ha quindi riproposto uno scenario già vissuto mercoledì, anche se con modalità di intervento differenti a seconda delle valutazioni effettuate dalle autorità locali.

Allarmi da Torino a Palermo, coinvolte numerose regioni

Le segnalazioni non si limitano al Nordest. Nuove email sono state ricevute anche in Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Lazio e Sicilia.

A Torino alcune scuole sono state evacuate, mentre a Milano sono stati segnalati almeno cinque istituti destinatari delle minacce. In provincia di Parma le comunicazioni hanno interessato una quindicina di scuole, senza evacuazioni nelle prime ore.

A Palermo è stato evacuato il liceo classico Umberto, con gli studenti rimandati a casa in via precauzionale. Controlli anche in diversi istituti della provincia di Perugia, mentre in Liguria le segnalazioni hanno interessato Genova e alcune località del Ponente.

Le forze dell’ordine stanno effettuando le verifiche necessarie, anche con l’impiego di personale specializzato.

Il governo: niente evacuazioni automatiche per le email

Di fronte al ripetersi delle minacce, il governo ha stabilito una linea operativa comune per evitare che ogni messaggio provochi automaticamente l’interruzione delle lezioni.

Le indicazioni trasmesse ai prefetti e ai dirigenti scolastici prevedono che, in assenza di elementi concreti che facciano ritenere reale il pericolo, la semplice ricezione di una comunicazione minatoria inviata in maniera massiva non comporti necessariamente l’evacuazione dell’edificio.

Resta comunque ai prefetti la possibilità di disporre lo sgombero delle scuole quando emergano circostanze specifiche che giustifichino ulteriori misure di sicurezza. Il protocollo sarà al centro anche della riunione tecnica del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica.

Indaga l’antiterrorismo: si cercano gli autori delle email

Sul fronte investigativo è intervenuta la Procura di Roma, con i magistrati dell’antiterrorismo impegnati a ricostruire l’origine delle comunicazioni inviate nelle giornate dell’11 e del 12 novembre.

L’indagine, coordinata dal procuratore Francesco Lo Voi, riguarda le ipotesi di reato di procurato allarme e minacce aggravate.

Gli accertamenti si concentrano anche sui sistemi informatici utilizzati per spedire i messaggi, provenienti da indirizzi e domini esteri. Le prime verifiche indicano che le email di oggi sarebbero partite da più indirizzi collegati a domini delle Filippine, mentre quelle di ieri sarebbero state diffuse attraverso un account compromesso riconducibile a Taiwan.

Gli investigatori stanno cercando di risalire agli effettivi responsabili di un’operazione che, per il secondo giorno consecutivo, ha mobilitato forze dell’ordine, personale scolastico e istituzioni in gran parte del Paese, causando interruzioni delle lezioni e pesanti disagi a migliaia di famiglie.