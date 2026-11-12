Maltempo in Veneto, piogge intense e temporali: venerdì allerta gialla per il vento sulla costa

Il Veneto si prepara a una giornata di maltempo, con piogge diffuse, rovesci e possibili temporali che interesseranno gran parte del territorio regionale. Per oggi, giovedì 12 novembre, le previsioni indicano un peggioramento soprattutto tra il pomeriggio e la serata, mentre per domani, venerdì 13 novembre, la Protezione Civile regionale ha dichiarato l’allerta gialla per vento forte in alcune zone della costa e della pianura meridionale.

Secondo il bollettino diffuso da Arpav e dalla Regione Veneto, le precipitazioni potranno risultare particolarmente insistenti sulla pianura e sulle Prealpi, con accumuli di pioggia significativi. In molte zone sono previsti quantitativi compresi tra 30 e 60 millimetri, con possibili punte superiori soprattutto sulla pianura centro-orientale.

Anche il Vicentino sarà interessato dal peggioramento, con piogge diffuse sia nelle aree di pianura sia lungo la fascia pedemontana e prealpina. Non si escludono rovesci più intensi nel corso del pomeriggio e nelle ore serali. Nonostante le precipitazioni previste, per la giornata di giovedì non sono state diramate allerte di livello giallo per il rischio idraulico o idrogeologico.

Venerdì 13 novembre il maltempo tenderà gradualmente ad attenuarsi, anche se resteranno possibili piogge sparse, generalmente meno intense rispetto alla giornata precedente. In montagna è atteso un abbassamento della quota delle nevicate, che potranno interessare le zone al di sopra dei 1.500-1.800 metri.

L’attenzione si sposterà soprattutto sul vento. Nelle ore centrali di venerdì sono previsti rinforzi da nordest, particolarmente sostenuti lungo la costa centro-meridionale e nelle aree pianeggianti più esposte.

Per questo motivo il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla, corrispondente alla fase di attenzione, che riguarda la pianura polesana centrale, la costa meridionale e il Delta del Po, la costa centro-meridionale, la pianura centro-meridionale e la costa centro-orientale. Interessati quindi alcuni territori delle province di Rovigo, Padova e Venezia.

In queste zone viene raccomandata prudenza, soprattutto negli spostamenti e nelle attività all’aperto, prestando attenzione a eventuali oggetti che potrebbero essere spostati dalle raffiche.

Le prospettive per il fine settimana sono invece più favorevoli. Secondo la tendenza indicata da Arpav, sabato 14 e domenica 15 novembre il tempo dovrebbe diventare più stabile, senza fenomeni meteorologici significativi tali da richiedere particolari allerte.

La situazione continuerà comunque a essere monitorata dalla Protezione Civile regionale, che potrà aggiornare le previsioni e le eventuali segnalazioni di rischio in base all’evoluzione delle condizioni atmosferiche.