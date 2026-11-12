Esce dai domiciliari e finisce di nuovo in manette per spaccio

Era tornato libero da appena tre giorni dopo aver scontato un periodo di detenzione domiciliare, ma è stato nuovamente arrestato per droga. Protagonista un giovane padovano, fermato nella serata di mercoledì 11 novembre dagli agenti della Squadra Mobile durante un’operazione straordinaria della Polizia di Stato nel quartiere universitario del Portello, a Padova.

L’intervento rientra in un servizio disposto dal questore Marco Odorisio per contrastare lo spaccio di stupefacenti, la microcriminalità e gli episodi di degrado nelle zone maggiormente frequentate dagli studenti universitari. I controlli hanno interessato soprattutto via Belzoni, via Ognissanti e Porta Portello, dove si concentrano numerosi locali e centinaia di giovani durante le ore serali.

Intorno alle 22, gli investigatori della Squadra Mobile hanno individuato in via Belzoni un gruppo di ragazzi. Uno di loro stava mostrando agli altri alcuni piccoli involucri. Alla vista dei poliziotti, il giovane ha tentato di allontanarsi rapidamente, gettando a terra ciò che teneva in mano.

La fuga è durata poco. Gli agenti lo hanno raggiunto e bloccato, recuperando nel frattempo gli involucri abbandonati. All’interno sono stati trovati cocaina e hashish, per un quantitativo complessivo di circa cinque grammi.

Accompagnato in Questura, il sospettato è risultato già conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti. Dal 2024 aveva riportato diverse condanne per detenzione di droga ed era stato destinatario di provvedimenti giudiziari, tra cui un divieto di dimora in Veneto e una misura di custodia cautelare in carcere nel marzo 2025.

Successivamente era stato sottoposto alla detenzione domiciliare, terminata soltanto domenica 8 novembre. A distanza di tre giorni è arrivato il nuovo arresto, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato messo a disposizione della Procura della Repubblica.

Il bilancio dell’operazione comprende anche una denuncia nei confronti di un cittadino tunisino di 25 anni, individuato intorno alle 21 sempre in via Belzoni. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo era destinatario di un foglio di via obbligatorio che gli impediva di tornare nel Comune di Padova. Per la violazione del provvedimento è stato segnalato all’autorità giudiziaria.

Complessivamente, durante i controlli sono state identificate 69 persone, tra cui 23 cittadini stranieri e 26 soggetti con precedenti penali. Le verifiche hanno riguardato anche cinque esercizi pubblici, con l’identificazione di 42 avventori.

All’operazione hanno partecipato le pattuglie delle Volanti, gli investigatori della Squadra Mobile, le unità cinofile e il personale della Divisione Polizia Amministrativa.

L’attività di vigilanza nel quartiere universitario proseguirà anche nelle prossime settimane, con ulteriori servizi straordinari finalizzati a prevenire lo spaccio, contrastare i comportamenti illeciti e garantire maggiore sicurezza nelle aree della movida padovana.