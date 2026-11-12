Veneto – Casa in fiamme nella notte, vigili del fuoco al lavoro per oltre cinque ore (VIDEO)

Un incendio è divampato nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 novembre in un’abitazione di via Quartarezza, a Motta di Livenza, in provincia di Treviso. Le fiamme hanno interessato un immobile che, secondo le prime informazioni, risulterebbe disabitato.

L’allarme è scattato intorno alle 00.35, quando è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Treviso. Sul posto sono confluite diverse squadre provenienti dai distaccamenti di Motta di Livenza e Conegliano, oltre ai pompieri della sede centrale di Treviso.

Le operazioni di spegnimento si sono protratte per diverse ore. I soccorritori hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, concentrando parte degli sforzi anche sulla protezione di un edificio adiacente, che rischiava di essere coinvolto nell’incendio.

Proprio grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco è stato possibile impedire che il rogo si propagasse alla costruzione vicina, evitando conseguenze potenzialmente più gravi.

Le attività di spegnimento e bonifica si sono concluse intorno alle 6 del mattino, dopo oltre cinque ore di lavoro.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i carabinieri. Restano da chiarire le cause che hanno provocato il rogo. Non sono state segnalate persone ferite.