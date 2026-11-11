CRONACAVENETO
11 Novembre 2026 - 18.19

Soccorsi escursionisti bloccati dalla neve

Nicoletta Ugolini
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BELLUNO 11 NOVEMBRE 2026 – Attorno alle 13 la Centrale del Suem è stata contattata da una coppia di escursionisti, bloccata dalla neve sotto il canale che porta a Forcella Marcuoira, e ha attivato il Soccorso alpino di Cortina. I due, un 26enne e una 22enne di Malta, erano partiti diretti al lago del Sorapis, ma la recente nevicata lì aveva fermati lungo il percorso quando, dopo essere avanzati per un tratto, non erano più stati in grado di proseguire né di tornare sui propri passi. Una squadra di soccorritori della Guardia di finanza si è avvicinata con i mezzi, per poi salire a piedi e raggiungere la coppia a 2.100 metri di quota. I due ragazzi sono stati quindi riaccompagnati a valle alla loro macchina.


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