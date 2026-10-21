Non rientra da una passeggiata, anziano ritrovato nel bosco

Ieri attorno alle 19.20 il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato allertato a seguito della segnalazione, da parte dei figli, del mancato rientro di un anziano da una camminata sui monti di Crespano del Grappa. L’86enne di Pieve del Grappa era infatti uscito dalla propria abitazione per la consueta passeggiata verso le 14.30 senza tornare. Passati a casa e saputo che non era ancora rincasato, i figli avevano lanciato l’allarme dirigendosi verso la loro Casera in località Roccolo, sopra Crespano del Grappa. Attivata la macchina delle ricerche e tutti gli enti preposti, mentre le squadre del Soccorso alpino si stavano avvicinando al luogo indicato, sono state avvisate che l’anziano era stato ritrovato dai figli: era scivolato, lamentava dolori alla schiena e manifestava principi di ipotermia essendo sotto la pioggia. I soccorritori lo hanno raggiunto prestandogli prima assistenza. Dopo averlo imbarellato, lo hanno quindi sollevato fino a una strada forestale e da lì trasportato al rendez vous con l’ambulanza, diretta all’ospedale di Castelfranco.