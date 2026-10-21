Chiuppano, rissa in un bar: tre giovani non potranno entrarci per due anni

Il Questore di Vicenza ha vietato per due anni a tre giovani della provincia di entrare e fermarsi nel bar di Chiuppano dove, la sera del 2 ottobre, è scoppiata una violenta rissa, e nelle sue vicinanze.

Tutto è partito quando il titolare ha chiesto a un gruppo di avventori molesti di andarsene. Uno di loro ha lanciato una sedia contro il gestore e contro un cliente accorso in suo aiuto, poi la lite è degenerata in una colluttazione con tavoli scagliati e pugni in faccia. Segnalato anche un grosso cane senza museruola, lasciato incustodito.

I Carabinieri hanno riportato la calma e denunciato i presunti responsabili, identificati anche grazie alle telecamere del locale.