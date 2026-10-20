Maltempo in Veneto, scatta l’allerta arancione: piogge intense, temporali e vento forte. Ecco le zone a rischio

Il Veneto si prepara a una nuova ondata di maltempo, con piogge diffuse, temporali e forti raffiche di vento. Per mercoledì 21 ottobre la Protezione civile regionale ha dichiarato l’allerta arancione per rischio idrogeologico in diverse aree del territorio, comprese le Prealpi vicentine e l’Altopiano dei Sette Comuni. In altre zone scatterà l’allerta gialla, prevista anche per il vento in alcune parti della regione.

Secondo le previsioni meteorologiche regionali, il peggioramento inizierà già dalla serata di oggi, martedì 20 ottobre, per intensificarsi nel corso della notte e della giornata di mercoledì. Sono attese precipitazioni diffuse, localmente forti e abbondanti, soprattutto nelle aree montane e pedemontane.

Non saranno risparmiate le zone di pianura, dove potranno verificarsi rovesci e temporali, così come nelle aree prealpine. La fase più critica è prevista nella prima parte di mercoledì, quando le precipitazioni dovrebbero raggiungere la maggiore intensità.

Le zone interessate dall’allerta arancione

Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha disposto per mercoledì 21 ottobre l’allerta arancione, corrispondente alla fase di preallarme per rischio idrogeologico, nelle seguenti aree:

Bellunese: Feltrino, Valbelluna e Alpago-Cansiglio.

Vicentino: Prealpi vicentine e Altopiano dei Sette Comuni.

Fascia pedemontana e Trevigiano: territori compresi tra le Prealpi e l’alta pianura.

Nelle altre zone individuate dal bollettino regionale è prevista l’allerta gialla, corrispondente alla fase di attenzione.

Vento forte sulle coste e nelle zone prealpine

Oltre alle precipitazioni, il peggioramento sarà accompagnato da un rinforzo dei venti di Scirocco, particolarmente significativo lungo le aree costiere e sui versanti meridionali delle Prealpi.

La Protezione civile ha quindi dichiarato anche l’allerta gialla per rischio vento in alcune zone del Veneto.

L’attenzione resta concentrata soprattutto sulle aree montane e pedemontane, dove le precipitazioni abbondanti potrebbero determinare criticità di natura idrogeologica.

La situazione sarà seguita dalla Protezione civile regionale, mentre ai cittadini viene raccomandato di prestare attenzione agli aggiornamenti meteorologici e agli eventuali provvedimenti delle autorità locali.

Per consultare i bollettini ufficiali, conoscere nel dettaglio le zone interessate dalle allerte e seguire l’evoluzione del maltempo è possibile visitare il sito della Protezione civile del Veneto:

www.regione.veneto.it/web/protezione-civile/cfd