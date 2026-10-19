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19 Ottobre 2026 - 18.04

Vicentino, violento frontale tra auto e furgone: un uomo in gravi condizioni

REDAZIONE
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Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, lunedì 19 ottobre, a Bolzano Vicentino. Intorno alle 16.45, in via Gorizia, un’automobile e un furgone si sono scontrati frontalmente, provocando il ferimento dei due conducenti.

Ad avere la peggio è stato l’uomo alla guida dell’auto, che ha riportato gravi ferite ed è stato soccorso in codice rosso.

Meno gravi le conseguenze per il conducente del furgone, rimasto ferito lievemente nell’impatto.

Restano ancora da chiarire le cause dello scontro e l’esatta dinamica dell’incidente.

In aggiornamento.

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