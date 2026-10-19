Colli Euganei – Il tumore scoperto a un passo dalla laurea: Nicolò muore a 26 anni

Aveva completato gli esami universitari, stava preparando la tesi e progettava una vita insieme alla fidanzata. Nicolò Zavattiero, 26enne di Zovon di Vo’, in provincia di Padova, è morto sabato 17 ottobre all’hospice della Mandria, dopo una grave malattia scoperta soltanto sette mesi fa. La sua scomparsa ha profondamente colpito la comunità, dove il giovane era molto conosciuto e apprezzato.

La diagnosi durante gli accertamenti per il menisco

Nicolò era ormai prossimo alla laurea magistrale in Ingegneria elettronica all’Università di Padova. Aveva superato tutti gli esami del corso in lingua inglese e stava ultimando la tesi quando, a marzo, alcuni controlli medici legati a un intervento al menisco avevano rivelato la presenza di un tumore già in fase avanzata.

Da allora aveva affrontato terapie e un intervento chirurgico, continuando finché possibile a studiare e lavorare. Era dipendente di un’azienda con sede a Camponogara, nel Veneziano, ma svolgeva prevalentemente la propria attività a Mestrino. Quando le condizioni di salute erano peggiorate, aveva chiesto di poter proseguire alcuni incarichi da remoto.

I progetti con la fidanzata e la passione per il calcio

Accanto a Nicolò c’era Rachele, la fidanzata con cui condivideva da cinque anni una relazione e con la quale aveva programmato di andare a convivere proprio quest’anno. La giovane lo ricorda come un ragazzo generoso e determinato, capace di affrontare con grande forza anche i momenti più difficili. Soltanto negli ultimi giorni Nicolò aveva compreso di non poter guarire, esprimendo comunque gratitudine per la vita vissuta.

Grande appassionato di calcio, aveva iniziato a giocare nel 2006 con l’Us Vo’, proseguendo poi nei Colli Euganei e nelle formazioni amatoriali fino al 2021.

Lunedì 19 ottobre, alle 21, a Lozzo Atestino, gli amici e gli ex compagni lo ricorderanno con un minuto di silenzio prima di una partita e una raccolta di offerte a favore della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, secondo la sua volontà.

Martedì i funerali a Vo’

L’ultimo saluto a Nicolò sarà celebrato martedì 20 ottobre alle 10 nella chiesa di Vo’. La famiglia ha chiesto di sostituire i fiori con eventuali donazioni alla Fondazione Airc.

Il 26enne lascia la mamma Graziella, il papà Maurizio, lo zio Ernesto, la fidanzata Rachele e tanti amici che oggi ne piangono la prematura scomparsa.