Veneto – Tragico scontro tra moto e bicicletta: muore un ciclista di 50 anni, grave un motociclista ventenne

È morto durante la notte all’ospedale dell’Angelo di Mestre il ciclista di 50 anni rimasto gravemente ferito nello scontro con una motocicletta avvenuto domenica 18 ottobre a Malcontenta, nel Veneziano. Nell’incidente sono rimaste ferite altre due persone, tra cui il conducente della moto, un giovane di 20 anni ricoverato in prognosi riservata.

L’incidente si è verificato intorno alle 15 in via Moranzani. Per cause ancora in corso di accertamento, la bicicletta sulla quale viaggiava il cinquantenne si è scontrata con una motocicletta sulla quale si trovavano il ventenne e una passeggera.

L’impatto è stato particolarmente violento. Sul posto sono intervenute le ambulanze del Suem 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti. Le condizioni dei due conducenti sono apparse subito gravissime, tanto da richiedere il trasporto d’urgenza all’ospedale dell’Angelo di Mestre.

Il ciclista è stato ricoverato in condizioni disperate, mentre il motociclista è stato affidato alle cure dei sanitari con prognosi riservata. La ragazza che viaggiava come passeggera sulla moto ha invece riportato ferite più lievi.

Nonostante gli sforzi dei medici, durante la notte il quadro clinico del cinquantenne è ulteriormente peggiorato, fino al decesso.

A ricostruire la dinamica dello scontro sono gli agenti del reparto motorizzato del Servizio di sicurezza stradale della Polizia locale, intervenuti per i rilievi e gli accertamenti. Entrambi i mezzi coinvolti, la bicicletta e la motocicletta, sono stati posti sotto sequestro per consentire gli approfondimenti necessari a chiarire le responsabilità dell’incidente.