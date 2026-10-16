Vicentino, cade con l’e-bike e batte la testa: 64enne ferito

Un ciclista di 64 anni residente a Costabissara è rimasto ferito questa mattina, venerdì 16 ottobre, dopo essere caduto dalla propria e-bike lungo una strada sterrata nella zona di Faedo, nel territorio comunale di Monte di Malo. L’uomo, che stava affrontando una discesa insieme a un amico, ha perso il controllo della bicicletta ed è finito a terra, riportando una ferita alla testa e sospetti traumi cranico, alla spalla e a una gamba.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11.30. Secondo quanto riferito dal Soccorso alpino, entrambi i ciclisti stavano percorrendo il tracciato senza indossare il casco protettivo.

Ricevuta la richiesta di intervento, il Soccorso alpino di Schio ha individuato il luogo dell’incidente attraverso le coordinate geografiche fornite durante l’allarme.

Cinque soccorritori, accompagnati dal medico della Stazione, hanno raggiunto il 64enne e gli hanno prestato le prime cure, valutando le lesioni riportate nella caduta.

Una volta stabilizzate le condizioni dell’infortunato, i soccorritori lo hanno trasportato fino a un punto più facilmente accessibile ai mezzi sanitari, dove ad attenderlo c’era un’ambulanza.

L’uomo è stato quindi affidato al personale sanitario e accompagnato all’ospedale di Santorso per gli accertamenti e le cure necessarie.