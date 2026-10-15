Vicenza, partita la riqualificazione della piazza di Maddalene: verde, parcheggi e nuovi spazi pubblici

Sono iniziati a Vicenza i lavori per la riqualificazione della piazza di Maddalene, un intervento da 328.140 euro che interesserà circa 2.000 metri quadrati tra via Cereda e strada delle Maddalene. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo spazio pubblico attrezzato, con aree verdi, percorsi ciclopedonali, una zona fitness, nuovi parcheggi e una fermata dell’autobus più funzionale. La conclusione del cantiere è prevista entro la primavera del 2027.

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è trasformare l’area in un punto di incontro per i residenti, recuperando uno spazio oggi caratterizzato anche da problemi di accessibilità e dalla mancanza di adeguati percorsi pedonali.

Pergolato, area fitness e più parcheggi

Il progetto esecutivo prevede una serie di interventi destinati a modificare l’organizzazione della piazza. Al centro dello spazio pubblico sarà realizzato un pergolato, affiancato da una zona per l’attività fisica all’aperto e da aree polifunzionali pensate anche per i giovani.

Saranno sistemate le superfici verdi e creati percorsi ciclopedonali, mentre la disponibilità di posti auto verrà aumentata e riorganizzata. Attualmente, infatti, parte della sosta avviene su una banchina sconnessa, con interferenze tra veicoli e pedoni.

Previsti anche lo spostamento e l’adeguamento della fermata dell’autobus, la costruzione dei marciapiedi oggi assenti, un nuovo impianto di illuminazione pubblica e sistemi per la raccolta delle acque meteoriche.

Particolare attenzione sarà riservata all’eliminazione delle barriere architettoniche, per rendere la piazza accessibile anche alle persone con difficoltà motorie.

Spiller: «Un intervento atteso da molti anni»

L’assessore comunale ai Lavori pubblici, Cristiano Spiller, ricorda il lungo percorso amministrativo che ha preceduto l’apertura del cantiere.

«La riqualificazione di piazza di Maddalene è un intervento atteso da molti anni, avviato dieci anni fa dall’assessora Balbi ai tempi della giunta Variati, ma poi fermatosi durante la giunta Rucco», ha dichiarato.

Secondo Spiller, il progetto recepisce diverse richieste avanzate dai residenti, in particolare la creazione di luoghi di aggregazione per i giovani e il miglioramento delle condizioni di parcheggio.

«Con questo progetto restituiamo ai cittadini uno spazio verde e attrezzato, capace di favorire la socialità, la mobilità e la qualità urbana», ha aggiunto l’assessore.

L’investimento si inserisce nel programma comunale di recupero degli spazi pubblici dei quartieri, con attenzione alle aree verdi e alle opportunità di praticare attività fisica all’aperto.

Lavori conclusi entro la primavera 2027

Il cantiere proseguirà nei prossimi mesi con la sistemazione complessiva della piazza e la realizzazione delle nuove strutture.

Secondo il cronoprogramma comunicato dal Comune, i lavori dovrebbero terminare entro la primavera del 2027, quando il quartiere di Maddalene potrà disporre di una piazza rinnovata, con maggiori possibilità di sosta, percorsi pedonali più sicuri e spazi dedicati alla socializzazione e allo sport.