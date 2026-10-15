Aura Battle a Vicenza, la rabbia per i vestiti firmati promessi e il furgone danneggiato: identificato un minorenne

È uno studente minorenne il presunto responsabile del danneggiamento del furgone del TikToker “Ilvucumpra”, preso di mira durante l’Aura Battle dello scorso 3 ottobre nel centro di Vicenza. La Questura è riuscita a identificarlo grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e dei filmati raccolti dalla Polizia Scientifica. Secondo gli investigatori, all’origine del gesto ci sarebbe anche la delusione per i capi firmati promessi dall’influencer e non distribuiti secondo quanto pubblicizzato sui social.

L’evento aveva attirato centinaia di giovanissimi, arrivati da tutta la provincia e dalle città vicine nella speranza di ricevere gratuitamente abbigliamento di marca. Nel corso del pomeriggio, però, il mancato rispetto delle promesse del content creator aveva alimentato il malcontento dei presenti, fino a provocare tensioni e danneggiamenti.

Tra gli episodi registrati, quello al vetro laterale del furgone utilizzato dal TikToker per raggiungere Vicenza.

Per individuare il giovane ritenuto responsabile, gli agenti della Questura hanno incrociato le registrazioni delle telecamere cittadine con i video realizzati dagli operatori della Polizia Scientifica, appositamente impiegati durante la manifestazione. Decisivi anche i controlli effettuati sul territorio dalle Volanti, che hanno consentito di ricostruire la dinamica e risalire all’identità dello studente.

Le indagini proseguono: la Digos cerca gli altri responsabili

L’identificazione del minorenne rappresenta soltanto una parte dell’attività investigativa. La Digos sta continuando a esaminare il materiale video acquisito per individuare le altre persone coinvolte negli episodi avvenuti durante l’Aura Battle.

La Questura punta a ricostruire le singole condotte e ad accertare le eventuali responsabilità dei partecipanti che non sono ancora stati identificati.

Per il minore individuato resta valido il principio della presunzione di innocenza: la responsabilità penale potrà essere definitivamente accertata soltanto attraverso una sentenza irrevocabile di condanna o un provvedimento equivalente.