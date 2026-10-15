Vicenza, cade dal muretto e precipita per cinque metri sulla riva del Bacchiglione

Una persona è caduta dal muretto che costeggia il fiume Bacchiglione, finendo sulla riva circa cinque metri più in basso. È accaduto nella notte di giovedì 15 ottobre, poco prima dell’una, all’altezza di Ponte degli Angeli, nel centro di Vicenza. Per recuperarla è stato necessario l’intervento di nove Vigili del fuoco, che hanno utilizzato anche un’autoscala.

L’allarme è stato lanciato dal SUEM 118, che ha richiesto l’intervento dei pompieri per raggiungere la persona, rimasta bloccata lungo la sponda del fiume.

I soccorritori hanno operato utilizzando le tecniche SAF, Speleo Alpino Fluviali, impiegate per gli interventi in ambienti difficilmente accessibili. Con l’ausilio dell’autoscala sono riusciti a raggiungere il punto in cui si trovava la persona caduta, a circa cinque metri sotto il livello della strada.

Dopo averla sistemata su una barella, i Vigili del fuoco hanno provveduto al recupero, riportandola in sicurezza sulla carreggiata e affidandola al personale sanitario del 118 per le cure necessarie. Non sono state diffuse informazioni sulle sue condizioni di salute.

Le operazioni di soccorso sono durate complessivamente circa un’ora.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Vicenza, impegnati negli accertamenti per chiarire le circostanze della caduta. Al momento non sono note le cause dell’accaduto.