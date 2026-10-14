CRONACA
14 Ottobre 2026 - 15.49

Noventa Vicentina, ruba Gratta e Vinci da 10mila euro in tabaccheria: denunciato un 20enne

Nicoletta Ugolini
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NOVENTA V.NA – I Carabinieri della Stazione di Noventa Vicentina hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato un 20enne residente a Este (Padova). La denuncia è scattata lunedì 12 ottobre, al termine delle indagini.

Il giovane, nella notte dell’11 dicembre 2025, si sarebbe introdotto con effrazione in una tabaccheria di Noventa Vicentina, portando via 200 euro dal registratore di cassa e biglietti Gratta e Vinci per un valore di circa 10mila euro.

I militari lo hanno identificato dopo il sopralluogo e l’analisi delle immagini di videosorveglianza, quelle del locale e quelle delle zone vicine. Hanno accertato che nei giorni successivi al furto il ragazzo era andato in diverse ricevitorie nelle province di Venezia, Ferrara e Bologna per incassare i biglietti vincenti.

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